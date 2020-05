Montenegro reports no new cases of coronavirus today

According to the latest data, no new cases of coronavirus have been reported. Total number of cases remains 322. Number of recovered cases rises to 233, which means that there are 82 active cases. Seven patients are in hospital.

“We analyzed another 93 samples and all were negative for coronavirus”, Institute for Public Health reports.

Number of cases in municipalities:

Podgorica 164

Tuzi 37

Nikšić 34

Bar 23

Ulcinj 22

Andrijevica 7

Budva 7

Plav 7

Bijelo Polje 6

Herceg Novi 6

Danilovgrad 3

Gusinje 3

Tivat 3

Number of active cases:

Podgorica: 40

Ulcinj: 14

Bar: 9

Plav: 6

Nikšić: 4

Tuzi: 3

Gusinje: 3

Budva: 2

Herceg Novi: 1

Od jutrošnjeg presjeka pa do 18:15h, laboratorije Instituta završile su analizu 93 uzorka među kojima nije bilo novoinficiranih slučajeva koronavirusom. Broj inficiranih od početka dešavanja ostaje 322. — Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) May 1, 2020