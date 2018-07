Bokeljska noć 18. avgusta

Tradicionalna kotorska fešta Bokeljska noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra, biće održana u subotu, 18. avgusta sa početkom u 21 sat, a njen početak najaviće kotorska Gradska muzika.

Zajedno sa jedrilicama Jedriličarskog kluba „Lahor“ okićene barke će se predstaviti u tri kruga i konkurisaće za nagrade.

Tokom trećeg đira, stučni žiri će proglasiti najbolje kreacije, nakon ćega će uslijediti veliki vatromet.

Nakon završetka nastupa na akva pozornici, fešta će se nastaviti na trgovima po Starom gradu, a najaviće je defile Gradske muzike.

Domaći i furešti biće u prilici da užvaju u koncertima klape Contra i pop rok grupa Nipplepeople i TBF na glavnom gradskom trgu.

Na pjaci Svetog Luke nastupiće Justin´s Johnson, a na Pjaci od muzeja Little

sisters.

Ostali trgovi rezervisani su za lokalne muzičke grupe: Who see, Ansambl Toć, The grupa, Tri kvarta, Galioti i klape: Maris, Bisernice Boke, Inkanto i Škuribanda

Organizator je Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, a suorganizator lokalna Turistička organizacija.

Pokrovitelj je Opština Kotor.