Autorsko veče slovenačkog književnika Slavka Pregla u KIC-u

Autorsko veče slovenačkog književnika Slavka Pregla biće održano u organizaciji Društva Slovenaca ”Vida Matjan” u subotu, 10. juna, u Multimedijalnoj sali KIC-a, sa početkom u 19 sati.

Na autorskoj večeri koju će voditi prevodilac Nikola Berišaj, pored autora učestvovaće i Vlatko Simunović, pisac i književni kritičar, a goste će pozdraviti i NJ.E. Mitja Močnik, ambasador Republike Slovenije u Crnoj Gori i Igor Kralj, predsjednik Društva Slovenaca „Vida Matjan“ u Podgorici.

Slavko Pregl, slovenački pisac za mlade, pripovjedač, basnopisac, izdavač i urednik rođen je 1945. godine.

Novinarstvom se počeo baviti već od gimnazije, kao urednik časopisa Utripi „Otkucaji“. Cijelo vrijeme se bavio i pisanjem prvo u revijama i časopisima, za koje je primio mnoga priznanja. Diplomirao je na ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Od 1969. do 1991. radi u Izdavačkom preduzeću Mladinska knjiga, a od 1991. do 2002. samostalni je izdavač. Bio je potpredsjednik i predsjednik Društva Bralna značka i Društva slovenačkih pisaca, a od 2009. do penzionisanja 2012. bio je i predsjednik Javne agencije za knjige Republike Slovenije.

Objavio je više od četrdeset knjiga, čija tematika sadrži i problematiku suočavanja mladih sa svijetom odraslih, a posebno motiv djece i mladih u problematici porodice i društva. Pregl je dobitnik više slovenačkih, jugoslovenskih i međunarodnih priznanja i nagrada. Njegove knjige su prevedene na desetak svjetskih jezika.