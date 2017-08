Izložba Sandre Đurbuzović 24. avgusta u Gradskoj galeriji Kotor

Gradska galerija Kotor nastavlja bogatu izlagačku sezonu 2017. godine, izložbom “About Love and Other Stories” akademske umjetnice Sandre Đurbuzović iz Budve.

Sandra Đurbuzović je rođena na Cetinju 1965. godine. Poslije završenog dizajnerskog smjera u podgoričkoj Gimnaziji, te Više likovne škole u Beogradu, diplomirala je 1992. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafički dizajn, u klasi profesora Mladena Kolobarića. Radno i stvaralačko iskustvo stiče i prenosi na svoje radove u Sarajevu, Budvi, Podgorici i Beogradu. Autor je više nacionalnih brendova, edicija knjiga, znakova, plakata, časopisa, udžbenika, kataloga…

Pored grafičkog dizajna, bavi se digitalnim slikanjem, oblikovanjem sitne plastike, poezijom, te kreativnim radom sa djecom u budvanskoj umjetničkoj školici ,,Plavi zec’’. Krajem jula 2017. godine imenovana je za Državnu sekretarku u Ministarstvu kulture Crne Gore.

Izlagala je na mnogim samostalnim i kolektivnim izložbama kod nas i u svijetu. Dobitnica je više nagrada za dizajn, među kojima se ističu dvostruka nagrada francuske Vlade i nagrada njemačkog grada Eutin. Članica je ULUCG, Internacionalnog umjetničkog udruženja Rusije, te budvanske umjetničke grupe UN1KAT.

Otvaranje izložbe slika i crteža ,,About Love and Other Stories’’ akademske umjetnice Sandre Đurbuzović u Gradskoj galeriji Kotor zakazano je za četvrtak, 24. avgusta u 20,30 sati.