Pozorišna predstava “Buba u uhu” 18. avgusta na Ljetnjoj pozornici u Tivtu

Nova-stara “Buba u uhu” Žorža Fejdoa u režiji Ljubiše Ristića prvi put u Crnoj Gori u petak 18. avgusta u 21.00h na Ljetnjoj pozornici u Tivtu.

Senzacionalna komedija , koja se bez prestanka izvodi već 46 godina, biće odigrana 1726. put na Ljetnjoj pozornici u Tivtu. Preko milion gledalaca i generacije najvećih glumaca donijeli su slavu najigranije predstave kod nas, a vjerovatno i na svijetu, Bubi u uhu od njene premijere 1971. u Jugoslovenskom dramskom pozoristu, pa do današnje poletne mlade podjele koju predvodi Lazar Jovanov u pozoristu KPGT opet naravno u reziji Ljubiše Ristića.

Igraju:

Viktor-Emanuel Šandebiz Lazar Jovanov

Poš-Lazar Jovanov

Kamij Šandebiz-Mihailo Perišić

Romen Turnel -Vojislav Tomić

Doktor Finaš -Nikola Ivačkov

Karlos Omenides de Istangva -Ognjen Petković

Gdja.G.Ferajon -Ana Kostovska

Etjen-Nikola Marković

Ragbi-Uroš Novović

Batisten -Obrad Radulović

Rejmond Šandebiz -Sonja Mladenov

Lisjen Omenides de Istangva- Tašana Djordjević, Saška Rašić Popov

Antoanet -Marina Rakić

Eženi -Hajdi Stavrev, Biljana Male

Gospodin Šandebiz je direktor uglednog međunarodnog osiguravajućeg društva. Gospođa Šandebiz, međutim, pogrešno vjeruje da je njegova impotencija posljedica nevjerstva i priprema mu zamku: lažno ljubavno pismo anonimne dame i poziv na randevu u hotelu „Kod vragolaste mace“ na kom će se sama pojaviti i tako ga raskrinkati. Kako on ne bi prepoznao njen rukopis, zamolila je svoju najbolju prijateljicu, gospođu Omenides, da ga ona napiše svojom rukom. Gospodin Šandebiz, međutim, zaključi da je misteriozna obožavateljka pismo njemu poslala greškom i da je ono zapravo namijenjeno njegovom mladom i zgodnom saradniku Turnelu, i nagovori ga da on umjesto njega pođe na tajni sastanak. Turnel pristaje i polazi, ne sluteći da će ga tamo čekati niko drugi do gospođa Šandebiz, u koju je inače zaljubljen. Kao za inat, pismo tada nepažnjom dospije u ruke i patološki ljubomornom gospodinu Omenidesu i on, prepoznavši ženin rukopis, odjuri u pomenuti sumnjivi hotel s pištoljem u ruci. Kada čuje za to, Šandebiz se tamo i sam hitno uputi ne bi li spasio Turnela…