Program Underhillfesta za 11. jun

Program Underhill festa za nedjelju:

Film “DUBINA DVA” reditelja Ognjena Glavonjića biće prikazan u 21 sat Vojnom objektu Zagorič (II crnogorskog bataljona, Podgorica), u okviru 8.UnderhillFesta. Gost Festivala je Ognjen Glavonjić, reditelj filma, koji će se obratiti publici nakon projekcije.

Nakon toga, u 22.35 biće prikazan film “TRST, JUGOSLAVIJA” reditelja Alessia Bozzera, a u 23.45 “SAMO UDAH” Monice Lazurean – Gorgan – takođe u Vojnom objektu Zagorič.

U prilogu su fotografije iz filmova.

O FILMOVIMA:

DUBINA DVA/ DEPTH TWO

Srbija, Francuska/ 2016/80′

REŽIJA: Ognjen Glavonić

Eksperimentalno-dokumentarni triler Dubina dva pokušava da ispriča priču koja je do danas zbog statusa javne tajne ostala neispričana. Radi se o masovnoj grobnici u predgrađu Beograda koja svjedoči sedamnaest godina starim zločinima, a usprkos svom vrlo centralnom položaju, ipak ne govori ništa. Meditativnim i hipnotizirajućim slikama, ali i ličnim svjedočanstvima subjekata, reditelj Ognjen Glavonić utiče na gledaočevu mogućnost da sam sastavi priču i daje glas onima koji ga dotad nisu imali.

Ognjen Glavonić, rođen 1985. godine u Jugoslaviji, diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Njegovi kratkometražni filmovi prikazivani su na više od pedeset međunarodnih festivala. Njegov srednjometražni film Živan pravi funk festival (2014) premijerno je prikazan na festivalu Cinéma du Réel u Parizu, a zatim na više od četrdeset međunarodnih festivala, uključujući Međunarodni filmski festival u Rotterdamu, festival IndieLisboa, CPH:DOX i Festival dei Popoli. Dubina dva njegov je prvi dugometražni dokumentarni film. Direktor je i suosnivač Pančevo Film Festivala.

TRST, JUGOSLAVIJA

Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina/ 2017/62′

REŽIJA: Alessio Bozzer

PRODUKCIJA: Videoest, Missart, Al Jazeera Balkans, HRT

Sredinom 50-ih godina 20. vijeka Piazza Ponterosso u centralnom dijelu Trsta bila je omiljena šoping destinacija za državljane Jugoslavije. Tokom 70-ih i 80-ih godina mit su simbolizovale teksas farmerice. Milioni Slovena prelazili su granicu barem jednom ili dvaput godišnje dok rat na Balkanu nije okončao ovu eru tršćanskog prosperiteta. Priče i svjedočenja sa obje strane granice podsjećaju na ekonomiju i politiku tih godina razvoja.

Alesio Bozer rođen je u Trstu 1975. godine. Diplomirao je industrijski dizajn u Milanu, nekoliko godina radio kao dizajner i grafički umjetnik, prvo uz Enza Marija, a kasnije u Studiju 1a1 koji je otvorio u Trstu sa Beatriće Mašelani. U isto vrijeme radio je na širenju dizajna i arhitekture, organizovanju važnih izložbi poput te koju je pozvetio Enzu Mariju 2006. godine This is not a pasta colander (Ovo nije cjediljka za tjesteninu). Od 2007. godine radi kao producent i reditelj za produkcijsku kuću Videoest u Trstu i stvara dokumentarne filmove na temu arhitekture, umjetnosti i istorije.

SAMO UZDAH

Rumunija/2016/ 67′

REŽIJA: Monica Lazurean-Gorgan

PRODUKCIJA: Manifest Film

FESTIVALI I NAGRADE: Sarajevo Film Festival 2016 – najbolji dokumentarni film; Visions du Réel 2016

Priča se odvija u zagađenom rumunskom gradu u kojem vlada nezaposlenost. Pred kamerom prolazi sedam godina života porodice vjernika pogođenih bolešću djevojčice rođene sa spinom bifidom. Monica Lazurean-Gorgan uvlači nas u veoma snažnu narativnu strukturu, kao što je i uobičajeno za filmove koji prate likove tokom dužeg razdoblja. Frontalno pozicioniranje kamere i precizna kompozicija kadrova stvaraju prostor koji korespondira sa zatvorenim svijetom protagonista, s njihovim mentalnim prostorom koji ni u kojem trenutku nije uzdrman uslijed osobnih i socijalnih drama koje proživljavaju. Rediteljica daje prikaz vjere koju život stavlja na iskušenje, svojevrsnu reinterpretaciju biblijske priče o Jovu. Njena je perspektiva sekularna, ali ne omalovažava likove: osjeća simpatije dok istovremeno naglašava apsolutizam njihove vizije svijeta. Film o propituje kontradikcije ljudske prirode.

Monica Lazurean-Gorgan diplomirala je 2001. godine filmsku režiju u Bukureštu. Godine 2007. osniva produkcijsku kuću 4 Proof Film. Radila je kao saradnica – producentkinja na igranom filmu Hooked Adriana Sitarua, kao producentkinja na višestruko nagrađivanom kratkometražnom filmu Kavez 2010. godine, kao koproducentkinja na filmu Najbolje namjere, nagrađenom Srebrnim leopardom za režiju u Lokarnu, i kao producentkinja na Sitaruovu posljednjem filmu Domestic. Monica je režirala Moj glas, dokumentarac prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu i nagrađen na Sarajevo Film Festivalu 2011. godine.