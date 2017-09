“Romeo i Julija” na otvaranju Međunarodnog festivala lutkarstva u Podgorici

Predstava „Romeo i Julija“(14+), koju je po drami Viljema Šekspira režirala Emilija Mrdaković, biće izvedena u srijedu 13. septembra u 20 sati u Velikoj sali KIC-a „Budo Tomović“ nakon svečanog otvaranja šestog izdanja Međunarodnog festivala lutkarstva Podgorica 2017.

Do 17. septembra na festivalu će se predstaviti pozorišne trupe iz pet zemalja. Osim Gradskog pozorišta, koje će predstavljati Crnu Goru, iz Turske na festival stiže Teatar Tempo sa predstavom „Bremenski muzikanti”. Predstavnik Španije je glumačka trupa pozorišta „Karanfil” koja će izvesti predstavu „Sedam jarića”, iz Srbije dolazi ansambl Kragujevačkog pozorišta za djecu sa predstavom „Basne iz senke”, a iz Makedonije Teatar za djecu i mlade iz Skoplja sa predstavom „Petar Pan”.

Festival je i ove godine takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri, kao i dječji žiri sastavljen od podgoričkih osnovaca.

„Romeo i Julija“ produkcija je naše Lutkarske scene i rađena je u kombinaciji lutkarskog i dramskog teatra, kao romantična tragedija mlade generacije koja odrasta u surovom svijetu. Kroz vanvremensko Šekspirovo djelo teže da mladima usade optimizam i vjeru da jedino čiste namjere i ljubav mogu da preobraze ovaj mračni svijet i učine ga boljim.

Ulogu Romea tumači Vule Marković, Juliju igra Jelena Simić, a pored njih u podjeli su i: Goran Slavić, Omar Bajramspahić, Davor Dragojević, Dejan Đonović, Ivana Mrvaljević/Branka Femić, Katarina Krek, Miloš Pejović i Željko Radunović.

Uz rediteljku Emiliju Mrdaković, u autorskom timu su i Svila Veličkova (scenograf, kostimograf i kreator lutaka), Jovan Obradović (kompozitor), Dubravka Drakić (lektor) i Slavka Nelević (koreograf).

Riječ rediteljke:

„Ljubav visi na žvaci u Veroni. To je prava istina“

Teško je danas odbraniti tvrdnju da ljubav pokreće svijet. Ljubav je krhka i nepostojana. Teško ju je pronaći, prepoznati, uhvatiti, osjetiti, zadržati, promijeniti, pustiti, opisati… A svijet je pun zavisti, pohlepe, mržnje, sivila, iskrivljenosti, primitivizma, predrasuda, smrti, duhovnog i moralnog mrtvila, ali i ljubavi i sreće – sve to u svijetu ima svoje mjesto.

Predstava je zamišljena kao lutkarsko-dramska romantična tragedija mlade generacije koja kao gomila raste u mračnom svijetu. Njihove čiste namjere i osjećanja, bez obzira na to u kom vijeku i vremenu žive, na kraju budu uništene i pogašene. Šekspirovi Romeo i Julija su glas protiv neprijateljstva, mržnje i nasilja svih vremena. Veoma je teško snaći se u žestokom svijetu i u sistemu u kojem je jedino važno da budeš uspješan, da posjeduješ, da konzumiraš, da trošiš, da mrziš i uništavaš. Na fonu slike takvog svijeta, na površinu isplivava, kao nestvarna, ljubav Romea i Julije i njihov poseban, božanstveni dar da vole”.