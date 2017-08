Tradicionalna manifestacija Bokeljska noć biće održana 19. avgusta

Tradicionalna manifestacija Bokeljska noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra, biće održana u subotu, 19. avgusta, sa početkom u 21 sat, a njen početak najaviće kotorska Gradska muzika zajedno sa jedrilicama Jedriličarskog kluba „Lahor.“

Ulaskom u koridor, 40-ak okićenih barki sa 10-ak vučnih brodova predstaviće se publici i žiriju i konkurisaće za nagrade, čiji je fond 4.000,00 eura.

Nakon proglašenja najmaštovitijih kreacija, uslijediće veličanstven vatromet i sa mora i sa kopna.

Vatromet će biti duž obale, od teniskih terena hotela „Fjord“ do zgrade Jugooceanije, tako da građani iz bezbjednosnih razloga, neće moći da posmatraju ukrašenu povorku sa ovog mjesta.

Nakon završetka nastupa na akva pozornici, fešta će se nastaviti na trgovima po Starom gradu, a najaviće je defile Gradske muzike.

Uz bogatu morsku trpezu, uz ribu i vino koji će obilježiti ovogodišnju feštu nad feštama, domaći i furešti biće u prilici da užvaju u koncertima klape „Bonaca“ i grupe „Teška industrija“na glavnom gradskom trgu.

Na pjaci Svetog Luke nastupiće Whoo See uz DJ Mono i DJ Zgoobidan.

Ostali trgovi rezervisani su za lokalne muzičke grupe i to na: Pjaci od muzeja nastupiće – Bend Sinhro; na Pjaci od brašna – Ansambl Toć, na Pjaci Svetog Tripuna – The Grupa, na Pjaci od kina – Modern Pop Quartet, na Pjaci Hajduka (kod od zatvora) – Acustic Teraphy i na Pjaci od mlijeka – The Unexpected i bend Crveno i crno, dok ljubiteljima klapske muzike preporučuju Bisernice Boke, kod crkve Blažene Ozane Klapu Incanto i Muzički sastav Škuribanda , na Škaljarskoj pjaci.

Na dan održavanja „Bokeljske noći“ glavni gradski parking na Rivi neće biti u funkciji.

S obzirom da se očekuje nekoliko desetina hiljada posjetilaca, a u cilju smanjenja gužvi apeluju na vozače da vozila parkiraju do 20 sati.

Takođe, skreće se pažnja na ograničenje brzine vožnje u akvatorijumu, jer će plovna jedinica sa uniformisanim licem kažnjavati sve nesavjesne vozače, koji mogu da oštete ukrašene barke-učesnice povorke.

Organizator je JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, suorganizator lokalna Turistička organizacija, a pokrovitelj Opština Kotor.

Bokeljsku noć je pomoglo Ministarstvo kulture u Vladi Crne Gore.