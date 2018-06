Izložba fotografija Marije Drašković u ponedjeljak u galeriji KC Nikola Đurković

“Otisak duše” naziv je izložbe fotografija Marije Drašković, koja će biti otvorena u galeriji Kulturnog centra “Nikola Đurković“ u ponedjeljak 25. juna u 20 sati.

Marija Drašković je rođena u Nikšiću 1983. godine. Fotografijom se bavi zadnjih desetak godina. Svoju prvu samostalnu izložbu je imala prije četiri godine u Nikšiću u okviru festivala “Nikšićko proljeće”. Kroz svoj rad autorka se trudi da posmatraču prenese energiju koja poziva na život, na stvaranje. U svakoj od ovih fotografija je i dio nje same, dio njenog života, emocije i ljubavi.

“Ova izložba nosi simboličan naziv “Otisak duše” jer moje srce nije kod mene, ono luta svijetom u šarenim gumenim čizmama i šarenim kabanicama, pokušavajući da na neki način dodirne ljudske duše. Jer na kraju, moje je samo ono što drugima imam da pružim. U našim dušama je cio Svemir, tu su svi odgovori, a samo hrabri se usude zaroniti u nju do kraja. Najbolji način da volite ljude jeste da nikada ne prestanete milovati njihovu dušu. Svako će u mojim fotografijama vidjeti nešto drugo, a u suštini, on će vidjeti samo ono što se nalazi u njemu i što se krije u dubini njegove duše. Duša se može gužvati, može boljeti, može se slomiti na sitne djelove, ali strasti iz nje nikada ne mogu prestati da naviru. Moj jedini cilj je dodirnuti i osjetiti dušu ljudi koji će biti prisutni. Jer na kraju, svi smo mi jedno. Veliko mi je zadovoljstvo što ću izlagati baš u Kotoru, jer upravo je to mjesto koje ima dušu, i moja izložba je u savršenom skladu sa emocijom koju nosi taj grad”, rekla je autorka.

Organizator izložbe je JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor.