Kino Evropa i Ponoćne projekcije na Montenegro film festivalu

U okviru 32. Filmskog festivala Herceg Novi Montenegro film festival, koji će biti održan od 1. do 7. avgusta 2018, biće prikazano dvanaest filmova u selekciji KINO EVROPA, kao i tri filma u okviru PONOĆNIH PROJEKCIJA u Dvorani Park. Selektor programa dugometražnih igranih filmova, u okviru kojeg su i KINO EVROPA i PONOĆNE PROJEKCIJE, je reditelj Ivan Marinović.

“I ove godine smo u mogućnosti da publici u Herceg Novom prije svih u region prikažemo naslove koji će tek obilježiti filmsku sezonu. Pored osvajača zlatne palme KRADLJIVAC Hirokazua Koreeda, prikazaćemo i druge nagrađene filmove Kanskog festivala poput filma HLADNI RAT (nagrada za najbolju režiju – Pawel Pawlikowski), DOGMAN Mattea Garronea (Nagrada za najboljeg glumca – Marcello Fonte), ali i pobjednika Berlinskog festivala, kontroverznog BEZ DODIRA (r. Adina Pintille). Biće tu i filmovi svjetski etabliranih autora poput Nuri Bilge Ceylana i Alice Rorwacher, ali i manje poznati naslovi koji su prava filmska iznenađenja poput KRIVICA Gustava Mollera, koji je bio veoma zapažen na ovogodišnjem Sandensu. Takođe, istakao bih i čistokrvni arthouse ISTORIJA LJUBAVI slovenačke rediteljice Sonje Prosenc, koji će zbog svog tempa, likovnosti, ali i motiva koji se provlače kroz film, na tvrđavi Forte Mare publici pružiti autentičan sinestetički doživljaj”, rekao je Marinović.

Kino Europa nastavlja da bude selekcija prestiža, instant klasika i najinventivnijih savremenih filmskih poduhvata, čime boravak u Herceg Novom tokom festival postaje suštinska privilegija.

PONOĆNE PROJEKCIJE:

“Tragajući za načinom da granice festivala pomjerimo ponovo korak dalje, odlučili smo da ove godine obogatimo program hercegnovskog festival i ponoćnim projekcijama u Dvorani Park. Tu će filmofili moći da uživaju u punokrvnim filmskim ekstravagancama, ostvarenjima koja ruše tabue, šokiraju i hrabro tragaju za autentičnim filmskim izrazom koji ne povlađuje nikome”.

Program je fokusiran na tri veoma uzbudljiva naslova. CLIMAX je film jednog od najkontroverznijih stvaralaca dašanjice Gaspara Noe-a, koji je ove godine pobjedio u selekciji Director’s fortnight u Kanu sa još jednim filmskim remekdjelom koje ne priznaje tabue.

EGZORCIZAM je film Dalibora Matanića, koji prkosi zakonima budžeta, žanra i uštogljenih regionalnih filmskih okvira. Kroz nesvakidašnji pristup, Matanić nemilosrdno i sugestivno ukazujena korijene svega jezivog što određuje nesreće balkanskih društava.

Naučnofantastična drama EDERLEZI RISING, svoje visoke filmske koncepte razlaže kroz perfektno dizajnirane kadrove, i time vješto balansira eksplicitne erotične sadržaje istih. Istovremeno,kroz ironiju, reditelj filma Lazar Bodroža nudi i nesvakidašnju procjenu budućnosti. Film je po mnogo čemu presedan u ex-Yuprodukciji, a ponajviše pomjera granice žanra, kao i primjene dizajna zvuka i muzike u regionalnom filmu.

Filmovi u okviru selekcije KINO EVROPA

1. HLADNI RAT (COLD WAR) Pavel Pavlikovski, Poljska / Francuska / UK, 85′

2. SREĆNI LAZARO (HAPPY AS LAZZARO), Aliće Rorvaher, Italija, 130’

3. KRIVICA (THE GUILTY) Gustav Muler, Danska, 85′

4. U RATU (AT WAR), Stefani Brize, Francuska, 105′

5. KAPERNAUM (CAPERNAUM), Nadin Labaki, Liban, 130′

6. SVI ZNAJU (EVERYBODY KNOWS), Asgar Farhadi, Španija, 132′

7. DOGMAN, Mateo Garone, Italija, 102′

8. ŽENE U RATU (WOMEN AT WAR), Benedikt Erlingson, Island / Francuska / Ukrajina, 101′

9. ISTORIJA LJUBAVI (HISTORY OF LOVE), Sonja Prosenc, Slovenija / Italija / Norveška, 105′

10. BEZ DODIRA (TOUCH ME NOT), Adina Pintilie, Rumunija / Njemačka / Češka / Bugarska / Francuska, 125′

11. DRVO DIVLJE KRUŠKE (THE WILD PEAR TREE), Nuri Bilge Čejlan, Turska / Francuska / Njemačka / Bugarska / Makedonija / Bosna i Hercegovina / Švedska, 188′

12. KRADLJIVAC (SHOPLIFTERS), Hirokazu Kore-eda, Japan, 121’ž

PONOĆNE PROJEKCIJE

1. CLIMAX, Gaspar Noe, Francuska, 95′

2. EGZORCIZAM, Dalibor Matanić, Hrvatska, 80′

3. EDERLEZI RISING, Lazar Bodroža, Srbija, 85′