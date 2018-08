Novi repertoar Cineplexxa

U novoj bioskopskoj sedmici u Cineplexxu Delta City očekuju vas dva nova filmska hita na redovnom repertoaru i jedna premijera.

Premijera filma MEGALODON – PREDATOR IZ DALEKIH DUBINA sa Džejson Stejtamom u glavnoj ulozi, biće održna u srijedu, 15. avgusta, sa početkom u 20 časova. Ulaznice su u prodaji.

Izvorni naslov: THE MEG

Žanr: Akcijski SF

Reditelj: Jon Turteltaub

Scenario: Dean Georgaris, Jon HoeberUloge: Ruby Rose, Jason Statham, Rainn Wilson

U pitanju je naučnofantastični akcioni triler snimljen po knjizi Stiva Altensa. Glavnuulogu preuzeo

je nezamjenjivi Džejson Stejtam uz nagrađivanu kinesku glumicu Fan Bingbing i Rubi Rouz.

Kada se međunarodni podvodni centar, kog vode kineski naučnici, nađe na udaru nepoznate opasnosti dok na dnu Marijanskog rova stoji uništena i onesposobljena podmornica, dr Zhang Sujin, vodeći okeanograf u centru,

poziva u pomoć bivšeg pomorskog kapetana i stručnog ronioca Džonasa Tejlora. Džonas Tejlor tada ulazi u avanturu koja je ravna samoubistvu.

Pravednik

Režija: Antoine Fuqua

Uloge: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman

Sinopsis: Nastavak filmskog hita „The Equalizer“ iz 2014. godine – film o zavjeri i osveti. U prvom dijelu „Pravednika“ upoznali smo Roberta Mekola, bivšeg pripadnika specijalnih vojnih jedinica koji je lažirao sopstvenu smrt kako bi ostatak života proveo u miru, a to mu na kraju nije pošlo za rukom.

U nastavku filma Mekol nastavlja da radi ono što najbolje zna, bori se za pravdu i spašava one kojima je potrebna pomoć. Kada mu bivšu šeficu i jedinu prijateljicu otmu i ubiju u organizovanoj zavjeri, on se upušta u osvetu. Tokom svoje osvetničke misije sreće se s najiskusnijim ubicama a možda čak i sebi jednakima. Ali njemu je strah nepoznanica. On riješava probleme koje slabiji ne mogu sami da riješe, jer on je pravednik.

ŠPIJUN KOJI ME JE ŠUTNUO

Originalni naslov: THE SPY WHO DUMPED ME

Žanr: Akciona komedija

Reditelj: Susanna Fogel

Scenario: Susanna Fogel & David Iserson

Uloge: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson

Mila Kunis i Kejt MekKinon zajedno u urnebesnoj komediji “Špijun koji me je šutnuo”. Iznenadni događaji ubaciće dvije mlade dame u neočekivanu svjetsku zavjeru. Pamet jedne i nevjerovatna spretnost druge sigurno će objema pomoći da završe misiju.

Odri i Morgan, dvije tridesetogodišnjakinje iz Los Andjelesa, nađu se upletene u neočekivanu svjetsku zavjeru, kada se Odrin bivši dečko pojavi u njihovom stanu s opasnim ubicama za petama. Njih dvije odmah kreću u akciju, bježeći preko Evrope sa šarmantnim britanskim agentom i planom za spas svijeta.

Na repertoaru koji važi od 9. do 15. avgusta su sljedeći filmovi:

PRAVEDNIK 2/EQUALIZER 2

Radni dani: 16:15, 18:30, 20:00, 22:15

Vikend: 16:15, 18:30, 20:00, 22:15

ŠPIJUN KOJI ME JE ŠUTNUO / THE SPY WHO DUMPED ME

Radni dani: 15:45, 17:30, 19:45, 22:00

Vikend: 15:45, 17:30, 19:45, 22:00

MEGALODON / THE MEG PREMIJERA

Srijeda: 20:00

HOTEL TRANSILVANIJA 3: ODMOR POČINJE/ HOTEL TRANSILVANYIA 3 sinhronizovano

3D Radni dani: 16:00, 18:00

Vikend: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

2D Radni dani: 15:00, 17:00, 19:15

Vikend: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:15

NEMOGUĆA MISIJA – RAZILAŽENJE

Čet/Pet/Pon/Ut: 18:15, 20:15, 21:30

Vikend: 18:15, 20:15, 21:30

Srijeda: 18:15, 20:45, 22:15

MAMA MIA! IDEMO PONOVO

Čet/Pet/Pon/Ut: 20:45

Vikend: 20:45

Srijeda: 21:00

LUIS I DRUGARI IZ SVEMIRA sinhronizovano

Radni dani: 15:30

Vikend: 11:30, 13:30, 14:30, 15:30

NEVIĐENI 2 / INCREDIBLES 2 sinhronizovano

3D Vikend: 12:30