Osvoji ulaznice i upoznaj David Guettu uz Sea Dance Party Tour širom Crne Gore

Odbrojavanje je počelo – ostalo je nešto više od mjesec dana do spektakularnog šestog izdanja Sea Dance festivala, koji će okupiti neke od najvećih svjetskih i regionalnih zvijezda koje su svojim stvaralaštvom pomjerile granice i kreirale trendove muzičke industrije. U susret jednom od najvećih festivala Mediterana, na istinskom dragulju prirode, budvanskoj plaži Buljarica, od petka, 2. avgusta do subote, 24. avgusta biće organizovana turneja žurki zagrijavanja za Sea Dance festival. Svi učesnici ovih promotivnih događaja imaće priliku da osvoje ulaznice za ovaj jadranski spektakl, kao i šansu da upoznaju jednog od najpopularnijih svjetskih izvođača – Davida Guettu! Najuspješniji muzički producent 21. vijeka predvodiće program do sada najjačeg izdanja Sea Dance festivala, koji će biti održan od 30. avgusta do 1. septembra na plaži Buljarica. Njemu će se pridružiti gospodar slušanosti Robin Schulz, francuska klupska senzacija Ofenbach, britanski hitmejkeri Disciples i mnogi drugi čije nagrađivane numere su postale himne generacija i zajedno broje milijarde YouTube pregleda!

Tri vrele ljetnje predfestivalske sedmice u Budvi, Podgorici, Baru, Kotoru, Ulcinju, Herceg Novom i Nikšiću biće obojane u selekciju brojnih hitova izvođača ovogodišnjeg Sea Dance festivala kao što su Guettine numere “Say my name”, “Instagram”, “Stay”, “The World Is Mine”,”Titanium”, “Who’s That Chick”, “She wolf”, “Hey Mama”, “What I Did For Love”, “Where Them Girls At”, “2U”, “When Love Takes Over”, zarazne pjesme Robina Schulza “Ok”, “Prayer in C”, “Sugar”, “Sun Goes Down”, neodoljive ljetnje melodije koje potpisuju Ofenbach “Katchi”, “Rock it”, “Around the Fire”, “You Don’t Know Me”, kao i londoski trio Disciples “On my mind”, “They don’t know”, “Daylight”, “Jealousy” i brojne druge. Sezonu Sea Dance party karavana koja se realizuje u saradnji sa Nikšićkom pivarom, otvoriće u petak, 2. avgusta, žurka u podgoričkom lokalu Gemiš’ bar, a za gruv ljetnje noći odgovoran je FM Mirda, dok je finale rezervisano za samu plažu Buljaricu, domu Sea Dance festivala, u lokalu Bridge uz set zagrijavanja koji će prirediti DJ Shultz. Tokom turneje fanovi će imati priliku da uživaju u nastupima mnogobrojnih DJ imena kao što su Lucky Dee,DJ Nigel DJ Morning Indian, DJ Dača b2b Damjan Eltech, DJ Steve D b2b DJ Woller, DJ John K, DJ Kella, DJ Ognjen,DJ Perota, DJ Gellera.

Sea Dance Party tour donijeće svim ljubiteljima festivala i istinskim klaberima mnogobrojna iznenađenja i vrijedne Sea Dance nagrade! Ulaz na sve žurke Sea Dance turneje je besplatan, zato se savetuje svim posjetiocima da vježbaju kondiciju i dođu da se zajedno zagriju za predstojeće dane najluđeg provoda ovog ljeta na žurkama zakazanim u:

Petak 02.08.2019. Gemiš’ bar, Podgorica

Subota 03.08.2019 Mr Stefan Braun, Bečići

Subota 03.08.2019 Cuba Libre Beach bar, Sutomore

Nedjelja, 04.08.2019 People’s Beach, Herceg Novi

Petak 09.08.2019 Vista Vidikovac, Budva

Subota 10.08.2019 Ibiza Bar, Ulcinj

Nedjelja, 11.08.2019 Astoria Beach Ričardova glava, Budva

Četvrtak, 15.08.2019 Maximus, Kotor

Petak, 16.08.2019 Crib & Beer Marienplatz, Podgorica

Subota, 17.08.2019. Floyd Bar, Nikšić

Subota, 17.08.2019. Jeff Beach Bar, Bečići

Nedjelja, 18.08.2019 Bova, Čanj

Ponedjeljak 19.08.2019 Beach Bar San Trope, Budva

Petak, 23.08.2019 Splash Brothers-Eco Pub, Nikšić

Subota, 24.08.2019 Beach Bar Bridge, Buljarica

Interesovanje za ovogodišnje izdanje festivala je među najvišim u posljednjih nekoliko godina, te trodnevne ulaznice nestaju velikom brzinom, pa se onima koji još uvijek nijesu obezbijedili svoje mjesto na netaknutom biseru Jadrana savjetuje da požure i ugrabe kartu od 29.99 eura sa visokih 40% uštede. U prodaji su i jednodnevne ulaznice koje za prvi i drugi dan iznose svaka po 14.99 eura, dok je cijena za treći dan 17.99 eura. Ulaznice su dostupne u GIGSTIX prodajnoj mreži na 54 prodajna mjesta u 23 grada Crne Gore, a više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance festivala.