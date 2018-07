Pjaca od džeza svake nedelje na KotorArtu

Na ovonedjeljnjoj Pjaci od džeza koja je novi segment ovogodišnjih KotorArt Don Brankovih dana muzike nastupaju vokal Aleksandra Bijelić Aleksijević, kontrabasista Milan Pavković, pijanista Ivan Aleksijević i bubnjar Predrag Milutinović.

Nakon uspješnih festivalskih nastupa Duška Gojkovića, Bojana Zulfikarpašića, Vasila Hadžimanova, Matije Dedića i drugih džez umjetnika, rodila se ideja za osnivanjem još jednog segmenta Festivala, čiji bi cilj bio obogaćivanje programa, razvoj publike za ovu vrstu muzike, jačanje povezanosti s lokalnom zajednicom, te stvaranje nove atmosfere na starim kotorskim pjacama.

Koncert se održava na Pjaci od Muzeja, u nedjelju 22. jula, s početkom u 23 sata.

Na prvoj pjaci od džeza nastupali su MP trio i napravili sjajnu atmosferu na Pjaci od muzeja. Svake nedelje od 23h uživamo uz nastupe jazz muzike.

BIOGRAFIJE UMJETNIKA

ALEKSANDRA BIJELIĆ ALEKSIJEVIĆ, vokal, završila je Srednju muzičku školu Mokranjac (Beograd), klavirski odsjek, i, paralelno, odsjek za džez pjevanje u Muzičkoj školi Stanković (Beograd). Diplomirala je na odsjeku za teoriju i muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, gdje trenutno završava master studije na džez programu. Karijeru džez vokala započela je 2000. godine, nastupajući sa školskim Big Bendom, a potom su počela da se otvaraju vrata beo­gradske, kao i evropske džez scene. Danas sarađuje s Big Bendom RTS-a, Beo­gradskim Diksilend orkestrom i predvodi kvintet Alex & the Fergusons. Kao prateći vokal, sarađivala je s brojnim muzičarima regionalne pop-rok scene, a njen vokal može se čuti u reklamama, špicama za televizijske emisije, animiranim filmovima. Profesor je savremenog pjevanja u Srednjoj muzičkoj školi Josif Marinković u Vršcu.

MILAN PAVKOVIĆ, kontrabasista, nižu i srednju muzičku školu završio je u Beo­gradu, a džez kontrabas diplomirao na Muzičkoj akademiji u Gracu (2004), u klasi prof. Vejna Darlinga. Nastupao je na brojnim džez i drugim muzičkim festivalima. Sarađivao je s eminentnim muzičarima kao što su Stjepko Gut, Duško Gojković, Fric Pauer, Renato Kiko, Dejv Gibson, Džon Holenbek, Vejn Darling, Ed Nojmajster, Karl Racer i dr. Učestvovao je u snimanju nekoliko kompakt-diskova, među kojima su Happy Guitar Trio, Sweet Love Vladimira Krnetića, Beogradski Jazz Trio, Jazz Connection Band.

IVAN ALEKSIJEVIĆ, pijanista, poslije završene Srednje muzičke škole Stanković upisuje Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu i istovremeno započinje karijeru svirajući po džez klubovima i festivalima na domaćoj i inostranoj sceni. Član je Big Benda RTS-a. Nastupao je s velikanima džez scene kao što su Bred Lili, Klark Teri, Beni Golson, Roj Hargruv, Dajan Šur, Don Menza, Duško Gojković, Spjepko Gut. Bavi se kompozitorskim radom, piše muziku za film, pozorište i televiziju. Kao kompozitor i aranžer, učestvuje u brojnim sastavima za džez i vorld mjuzik poput ansambala Ognjen i prijatelji i Yupika kvintet. Aranžirao je numere za prvi i jedini džez album čuvenog Šabana Bajramovića – Romano Raj.

PREDRAG MILUTINOVIĆ, bubnjar, pohađao je privatne časove za džez bubanj kod prof. Dušana Ivaniševića. Prva muzička iskustva s bendom stekao je s pet­naest godina, s članovima sastava Oktava Muzičke škole u Kragujevcu. Nakon toga, u Beogradu započinje saradnju s fank bendom Rich Bitch i upoznaje brojne muzičare džez scene s kojima ubrzo ostvaruje saradnju u džez klubоvima Ptica i Čekaonica. Godine 2012. postao je član Kvarteta Maksa Kočetova i Benda Vasila Hadžimanova, s kojim je snimio dva albuma – Can You Dig It (2012) i Alive (2014). Američki magazin DownBeat proglasio je album Alive, na kome je svirao i američki saksofonista Dejvid Bini, u top sto albuma na svijetu 2016. godine. Učestvovao je u osnivanju benda Qzama quartet, s kojim je snimio album Portrait in Black and White. Na Džez festivalu na Malti svirao je s Petrom Krstajićem i Dejvidom Binijem u triju Avenija. Kao najbolji instrumentalista, osvojio je drugo mjesto na međunarodnom takmičenju Best Musical Mind (2016).