Predstava Kir Janja u srijedu u Kotoru

Predstava “Kir Janja”, Okret teatra iz Beograda, biće izvedena u kotorskom Kulturnom centru “Nikola Đurković” u srijedu 15. maja u 20 sati.

Glume: Marko Nikolić, Danijela Tanasković, Marija Ćeranić, Milan Vranešević i Nikola Krneta, dok adaptaciju i režiju predstave potpisuje Okret teatar.

Prodaja ulaznica po cijeni od 5,00 eura biće na blagajni Kulturnog centra Kotor na dan igranja predstave i to od 10h do 12h i od 18h do 20h.

Predstava je rađena po jednom od najpoznatijih djela Jovana Sterije Popovića.

Na duhovit i zanimljiv način, uz kreativno osmišljenu scenografiju i kvalitetnu i originalnu muziku, glumci su oživjeli živopisne likove kojima je Sterija opisao stanje u društvu, ali i ismijao loše karakterne osobine ljudi, koje su univerzalne i prisutne u svakom vremenu.

Okret teatar je pozorišna trupa osnovana 2012. godine u Beogradu sa željom da svojim predstavama djeci i mladim ljudima približi svijet lektire.

Trupu čine diplomirani glumci sa iskustvom stečenim kroz brojne ostvarene uloge u beogradskim pozorištima “Boško Buha”, “Pozorište na Terazijama”, “Jugoslovensko dramsko pozorište”, “Narodno pozorište”, “Madlenianum”, kao i u televizijskim igranim serijama, dječijim televizijskim programima i igranim filmovima.