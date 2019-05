Promocija romana Lovina Ivane Milojko u subotu u Budvi

U Narodnoj biblioteci Budve, u subotu, 11. maja sa početkom u 20 časova biće predstavljen roman Lovina mlade spisateljice Ivane Milojko. O romanu će govoriti mr opšte književnosti i teorije književnosti Natalija Đaletić, a sa autorkom će razgovarati Stanka Stanojević.

Ivana Milojko rođena je 1994. godine u Kotoru. Diplomirala je iz oblasti Istorije i teorije umjetnosti, a tokom studija obavljala je poslove urednice i voditeljke edukativne emisije na Televiziji 777. Piše poeziju, prozu i likovnu kritiku. Objavila je knjigu poezije “Jezgrile zvijezde” i roman “Lovina”. Na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica angazovana je kao saradnica u nastavi.

Mr Natalija Đaletić je u crtici o romanu prvijencu “Lovina” autorke Ivane Milojko između ostalog zabilježila:

“Svojim romanom Milojko nas stavlja pred aporijom da li je život slab pa ga moramo ojačati našim potvrdama, da li je ljubav krhka pa joj svojim tijelima moramo podići u nama hram, ili je život snaga koja nas, slabe, obdaruje, a ljubav zamamna moć koja slavi sebe u tijelu koje joj se nemoćno priklanja i zajedno s njom igra po rubu bezdana. Nikada to nećemo odrediti. Nikada to nećemo znati. I to je upravo dobro: tako se odlučujemo za život i ljubav.”