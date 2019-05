Rokumentarni dani 23. maja u Podgorici i od 24. do 26. maja u Nikšiću

Treća revija muzičkog dokumentarnog filma – Rokumentarni dani biće održana 23. maja u Podgorici i od 24. do 26. maja u Nikšiću.

Prvo ovogodišnje iznenađenje je to što će filmovi moći da se pogledaju u dva crnogorska grada.

Publika će biti u prilici da pogleda filmove o bendovima Pankrti, Laibach, E-Play, Obojeni program, Buldožer, folk rok grupi Ogenj, Party busu, vojvođanskoj rok i vojvođanskoj strip priči, Lake i Bedem festu, kotorskom rokenrolu, grupi Mnogi drugi…

Drugo iznenađenje je programski iskorak ka svjetskoj produkciji, ali i filmovima koji se tiču kulture i aktivizma. U saradnji sa Univerzitetom Central Oklahoma i njihovim engleskim jezičkim odjeljenjem spremili su premijeru filma Rumble – Indians who Rock the World. Ovaj film kanadske produkcije istražuje uticaj nativnih američkih naroda na muzičku scenu SAD-a i otkriva kako su oni pomogli u definisanju rock and roll revolucije 60tih i 70tih. Ostvarenje je nagrađeno i na Sundance film festivalu.

Osim ovog preporučuju i ostvarenje Okupirani bioskop koje prati proces „okupacije“ beogradskog bioskopa Zvezda koji su 2014. gerilskom akcijom okupirali i vratili u život mladi aktivisti.

Rokumentarne dane je i ove godine podržala Ambasada Slovenije, pa će se na repertoaru naći tri epizode serijala Glasba je časovna umjetnost iz produkcije te zemlje. Serijal govori o kultnim albumima Slovenije i grupama Pankrti, Buldožer i Laibach. Njih će na premijeri u Sali DODEST-a podgoričkog KIC Budo Tomović predstaviti scenarista sva tri filma Igor Bašin, koji će narednog dana u nikšićkom klubu Blues Brothers održati predavanje na temu „Bori se za svoju muziku“.

Crnogorsko rok stvaralaštvo ove godine predstavljaju kroz filmove o domaćim festivalima, a u sklopu programa će biti progašeni i najbolji filmovi Lake festa koji su pristigli na sada već tradicionalni konkurs Iz drugačijeg ugla.

I ove godine filmove će ispratiti zanimljiv prateći program: već dobro poznati bazar muzike, dj setovi, koncerti, izložbe… Takođe, Rokumentarni dani nastavljaju da nagrađuju svoje posjetioce.

O kompletnom pratećem programu i vrijednim nagradama biće više riječi uskoro.

Zaštitni znak RD-a je djelo ekipe Tandara Mandara Bros.

Sva dešavanja će se odigrati u Podgorici u sali DODEST-a, a u Nikšiću u prostoru Gradske kuće u centralnom parku i klubu Blues Brothers bar.

Ulaz na sve projekcije filmova i sav prateći program je, kao i do sada, besplatan.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših prijatelja: Ambasade Slovenije, Blues Brothers Bar, JU biblioteke Njegoš, KIC Budo Tomović, Metropolis media, Lake festa, ProInspect++, Lanex d.o.o.