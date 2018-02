Anonimna prijava da je ubijeni dječak bio primljen u KC početkom januara

Izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević sinoć je, nakon protestne šetnje povodom brutalnog ubistva petnaestomjesečnog djeteta, kazala novinarima da je ova NVO juče popodne dobila anonimnu informaciju da je dječak početkom januara bio zbrinut u Kliničkom centru, te da su i tada, navodno, na njegovom tijelu bile vidljive povrede, ali da to policiji nije prijavljeno.

Ona je najavila da će danas zvanično zatražiti od nadležnih da ispitaju tačnost tih tvrdnji. Kako je rekla, uputiće dopis direktorici Kliničkog centra Zorici Kovačević i ministru zdravlja Kenanu Hrapoviću.

“Dobili smo anonimnu informaciju da je ovo dijete bilo, početkom januara, zbrinjavano u Kliničkom centru i to ćemo da istražimo. Tražićemo da se utvrdi odgovornost ukoliko neko nije prijavio nasilje nad djetetom, a evidentno je bilo da su povrede nastale iz nasilja. To jedan ljekar može da primijeti… Ćutanje i okretanje glave previše košta. Vrijeme je da se to završi već jednom”, rekla je ona.

Raičević nije željela da iznosi detalje o povredama koje se pominju u anonimnoj prijavi. Ona je apelovala na zdravstvene radnike da poštuju zakonsku obavezu i prijavljuju nasilje onda kada za njega saznaju obavljanjem službene dužnosti.

Direktorica Kliničkog centra Zorica Kovačević sinoć je za Pobjedu rekla da sumnja da su ljekari mogli napraviti takav propust, ali da će već danas ispitati ove tvrdnje. Ukoliko se, kako je rekla, ispostavi da su tačne, obavijestiće javnost i preduzeće rigorozne mjere.

“Što podrazumijeva i krivičnu prijavu protiv odgovornih, ukoliko bude propusta”, istakla je ona.