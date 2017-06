Bajčetić tužio državu

Odbornik DF-a u Skupštini Glavnog grada Nikola Bajčetić tužio je Ministarstvo unutrašnjih poslova, radi naknade štete koja je nastala na njegovom automobilu, tokom razbijanja protesta DF-a.

„Juče je Osnovnom sudu u Podgorici od strane mojih pravnih zastupnika, predata tužba protiv države Crne Gore – Ministarstva Unutrašnjih poslova, radi naknade materijalne štete, koju sam pretrpio kao vlasnik putničkog motornog vozila prilikom protesta 17. Oktobra 2015. godine u ranim jutarnjim satima, ispred Skupštine Crne Gore, tokom razbijanja mirnih građanskih protesta DF-a“, naveo je Bajčetić.

Kako objašnjava, prilikom njegovog hapšenja pretuklo ga je 20 uniformisanih lica, pripadnika Posebne jedinice policije (PJP) i Interventne jedinice policije (IJP) i tada su, kako dodaje, bez ikakvog povoda, prekoračili svoja službena ovlašćenja, na način što su upotrebom službenih palica, isti oštetili moje vozilo.

„Postupajući po naredbi ODT-a Podgorica, sudski vještak iz oblasti mašinske saobraćajne struke struke izradio je Nalaz i mišljenje povodom utvrđivanja i procjene visine nastale štete na mom predmetnom vozilu. U zaključku nalaza i mišljenja je konstatovano da štetu na mom vozilu treba riješiti kao totalnu“, kazao je on.

Bajčetić podsjeća javnosr da je, kako tvrdi, postupanje službenika policije prema njemu, bilo predmet ispitivanja Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG.

„Navedeni organi su saglasno utvrdili da je u konkretnom slučaju nesporno došlo do prekoračenja ovlašćenja policijskih službenika koji su mi službenom palicom uništili vozilo. Na žalost, moram konstatovati da ni nakon skoro dvije godine, ODT Podgorica, nije uspjelo da pronađe uniformisane kriminalce koji su me pretukli, te da je slučaj navodno još uvijek u izviđaju, i da se nailazi na sabotiranje od strane Uprave policije ka ODT-u, što šalje jasnu sliku javnosti da selektivna pravda i politika dvostrukih aršina u Crnoj Gori i te kako dominira, a ovo iz razloga što u, konkretno mom slučaju, u predmetu gdje sam bio okrivljen, sam se uredno sam javio na izvršenje u ZIKS-u i odslužio zatvorsku kaznu u trajanju od tri mjeseca,a koja je bila proizvod političke presude, dok sa druge strane, nije se uradilo ništa povodom slučaja gdje sam oštećen”, naveo je on.

Bajčetić će, kako je najavio u narednom periodu pokrenuti postupak protiv države CG – MUP-a i za naknadu nematerijalne štete i duševnih bolova koje je, kako navodi, pretrpio kritičnog jutra kada sam pretučen prilikom hapšenja iako nije pružao otpor.