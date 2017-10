Begović: Prijave protiv advokata stižu kasno i bez dokaza

Organi Advokatske komore Crne Gore su u posljednje tri godine procesuirali sedam od ukupno 145 disciplinskih prijava koje su protiv advokata podnijeli nezadovoljni klijenti. Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović pojašnjava da odgovornost zbog velikog broja odbačenih prijava snose upravo klijenti jer svoje nezadovoljstvo radom advokata prijavljuju tek pet ili šest godina poslije samog događaja, iako je rok za pritužbu godina.

Navodi da su novim Zakonom o advokaturi propisani duži rokovi kako ne bi dolazilo do zastarjelosti i onemogućavanja da se zbog protoka vremena pokrene i vodi disciplinski postupak. Odredbama iz novog Zakona o advokaturi rok za prijavljivanje nesavjesnog rada advokata Komori je dvije godine.

Zastara

Begović ističe da se advokati najčešće prijavljuju zbog nesavjesnog rada i visokog iznosa naplaćenih advokatskih usluga.

Činjenica je da je veliki broj disciplinskih prijava danom podnošenja zastario.

“Uglavnom klijenti koji su nezadovoljni radom advokata ili nekom njegovom povredom disciplinskog kodeksa podnosi prijavu nekoliko godina nakon samog događaja odnosno kada je učinjena ta povreda. U tom slučaju disciplinskom tužiocu, shodno odredbama zakona o advokaturi, preostaje samo da takvu prijavu odbaci zbog zastarjelosti”, pojašnjava Begović.

Drugi razlog zbog kojih je disciplinski tužilac često primoran da odbaci prijavu protiv advokata je što klijenti za svoje negativne tvrdnje na račun advokata nemaju dokaze.

Nezadovoljni klijenti često u prijavama navode da su za advokatske usluge platili a da zauzvrat nije učinjena ni jedna pravna radnja.

“Kada prozvani advokat u pismenom izjašnjenju navede da se radi o neistini, a sa druge strane klijent nema ni jedan dokaz, odnosno potvrdu da je predao novac ili svjedoka koji je prisustvovao primopredaji novca, advokatski sud je u pat poziciji. Tužilac se dovodi u situaciju da odlučuje po osjećaju, a što mu nije dozvoljeno zakonom, pa odbacuje takvu prijavu”, kazao je Begović.

On upozorava da građani upravo iz razloga koje je naveo, odnosno kada zaključuju ugovore o pravnom zastupanju sa advokatima i plaćaju advokata moraju biti obazrivi i obavezno tražiti priznanicu za iznos novca koji su predali advokatu.

Istakao je da klijenti kao dokaz uz prijavu da su dali novac za advokatske usluge mogu ponuditi i ugovor o zastupanju.

“Kad advokat potpiše nešto što je dobio, onda je to neumoljivi dokaz. Takođe, tokom disciplinskog postupka po zapisnicima sa suđenja možemo da provjerimo da li je advokat preuzeo neku radnju ili ne”, navodi predsjednik Advokatske komore.

Medijacija

Kao treći razlog zbog kojeg se prijava odbacuje i ne dolazi do procesuiranja Begović navodi posredovanje disciplinskog tužioca i njega kao predsjednika Advokatske komore između klijenta i advokata protiv kojeg je podnijeta disciplinska prijava.

Navodi da vrlo često kao predsjednik Komore zajedno sa disciplinskim tužiocem interveniše kod advokata protiv kojeg je podnijeta prijava da se dogovori sa klijentom kako se ne bi pokretao postupak u slučajevima lakše povrede kodeksa profesionalne etike.

“To su situacije gdje zamolimo advokata da klijentu vrati spise predmeta, što je on dužan da učini po okončanju postupka, ili da se izvini ukoliko ga je nešto uvrijedio ili preduzme radnje koje je trebalo da preduzme. Dosta slučajeva se završi i na ovaj način koji je najbezbolniji i za klijenta i za advokata”, kazao je Begović.

Pojašnjava da svaka prijava koja stigne komori protiv advokata prolazi kroz određenu i strogo kontrolisanu proceduru.

Po prijemu, disciplinski tužilac je prosleđuje prozvanom advo katu koji se na njenu sadržinu, odnosno optužbe mora izjasniti u roku od 15 dana.

U sljedećoj fazi disciplinski tužilac je obavezan da pozove i ispita svjedoke ukoliko postoje na strani advokata ili podnosio ca prijave. Na osnovu ovako sažetog istražnog postupka se prijava odbacuje ili podnosi optužnica o kojoj se izjašnjava disciplinski sud.

“Nakon odluke disciplinskog suda imamo Viši disciplinski sud koji odlučuje po žalbama ili nezadovoljne strane ili disciplinskog tužioca komore. Odluke Višeg disciplinskog suda su konačne”, pojašnjava Begović.

Kazne

Visina kazne zavisi od težine i vrste disciplinskog prekršaja.

“Ukoliko se radi o lakšim disciplinskim prekršajima onda su i kazne primjerene, pa su to obično ukor ili manje novčane kazne od 500 do 1.000 eura. Imamo i situaciju gdje je advokat suspendovan na godinu dana, dok je najteža sankcija isključenje iz Advokatske komore, kao što je to bilo u slučaju Rajka Bojovića, koji je pravosnažno osuđen za prevaru što ga čini nedostojnim advokatske djelatnosti. Upravni obor je u ovom slučaju donio odluku da Bojović bude brisan sa spiska advokata”, navodi on.

Begović ističe da se on kao predsjednik Advokatske komore kao i svi njeni organi trude da pojačaju osjećaj obaveze poštovanje kodeksa jer time čuvaju i profesiju.

Privremene mjere

Prema podacima Advokatske komore, u 2015. godini podnijete su 53 disciplinske prijave od kojih je u tri predmeta disciplinski tužilac pokrenuo disciplinske postupke. Dva postupka su pravosnažno okončana izricanjem disciplinskih mjera privremeno brisanje iz Imenika advokata i novčana kazna dok je jedan postupak još u toku.