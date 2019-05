BIA satima u Kraljevu ispitivala crnogorskog novinara

Crnogorski novinar Samir Rastoder koji je kako kaže bio na radnom zadatku u Srbiji uhapšen je juče nedaleko od Kraljeva. Pripadnici srpske policije i agenti Bezbjednosno informativne agencije BIA nakon hapšenja su ga saslušavali više sati.

Rastoder tvrdi da je nezakonito pretresan, i skinut do gole kože, kao i da mu je oduzet mobilni telefon.

Samir Rastoder, koji je urednik portala Standard, pušten je sinoć nakon što je uredništvo nestanak prijavilo crnogorskoj policiji i uputilo poruke na njegov broj da će slučaj tretirati kao otmicu.

On je juče ujutro prešao granicu na prelazu Dračenovac i preko Novog Pazara, Raške, Kopaonika, stigao do Kruševca. Međutim, tokom putovanja je kako navodi primijetio više vozila, koja su ga konstantno pratila i kretala se ispred i iza automobila u kojem su se nalazili on i vozač.

U momentu zaustavljanja, pored dva vozila sa policijskim oznakama, taksi auto u kojem su bili Rastoder i vozač opkolila su još tri automobila uz upaljene rotacije. Tada su im naredili da izađu iz vozila, stave ruke na haubu i rašire noge, kako bi ih pretresali. Sve se to odigravalo naočigled brojnih prolaznika, od kojih su neki i snimali neuobičajenu akciju.

Nakon hapšenja odveden je u policijske prostorije gdje je saslušan i potom pušten.