Bjelopoljac osumnjičen da je oteo, pa brutalno pretukao stolara

Senad Spahić (50) iz Bijelog Polja tvdi da ga je prije desetak dana oteo sugrađanin Zijad Hodžić, a zatim ga tukao i prijetio mu da će ga ubiti.

Nedavni “nesporazum” kom su prethodila sitnija trvenja, Bjelopoljaca Senada Spahića iz naselja Voljavac i Zijada Hodžića, poslije kog su intervenisali pripadnici Interventne jedinice Centra bezbjednosti i ljekari Opšte bolnice u Bijelom Polju, počeće za koji dan da se razrješava u Osnovnom državnom tužilaštvu, a bez sumnje, završiće u bjelopoljskom Osnovnom sudu.

Posljednji susret znanaca pretvorio se u noćnu moru za Spahića, koji važi za dobrog majstora stolara. On tvrdi da ga je Hodžić oteo i u svojoj kući pretukao, toliko, da je zadobio prelom vilične kosti. Poslije višednevnog liječenja tek juče je otpušten iz Opšte bolnice.

Kako je nesrećni čovjek izjavio policiji, Hodžić je uz prijetnju zahtijevao od Spahića da za njega izvede radove u kući u naselju Gubavač.

“Nije to bio prvi put da mi prijeti smrću, ali je poslije dolaska u restoran gdje sam bio sve prebacio na šalu tražeći da odemo do njegove kuće i uzmemo mjere za više pregradnih vrata, uz obećanje da će me vratiti gdje ja kažem”, ispričao je Senad policiji.

Portparol Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju Hasan Lukač potvrdio je za “Novosti” da je prijava podnijeta.

“Centar bezbjednosti Bijelo Polje je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnio krivičnu prijavu protiv Z. H. iz Bijelog Polja, na štetu S. S. Po istoj krivičnoj prijavi, Osnovno državno tužilaštvo je formiralo spise predmeta i postupak je u proceduri. O daljim mjerama i radnjama ćete biti blagovremeno obaviješteni”, rekao je Lukač, nagovještavajući sudski epilog.

Kako je kazao, morao je da prihvati ovaj poziv jer izdržava četvoro djece i ne sluteći kako će mu u kući Zijad “uzeti mjeru”.

Kada su stigli u Gubavač, Zijad je navodno pružio pridošlom majstoru svesku, olovku i metar i kazao mu: “Hajde sad mjeri”.

“Sagnuo sam se i tada dobio udarac u glavu. A potom je nastavio da me tuče. Rekao mi je da je ta kuća operaciona sala gdje on operiše ljude, da je robijao ranije, pa će i zbog mene”, ispričao je Senad istražiteljima, tvrdeći da je bio zaključan.

Spahić dodaje i da je ispred Zijadovih vrata vidio dva poznata čovjeka, koji nisu reagovali na njegove vapaje da zovu policiju i ljekare. Senad objašnjava da ne zna razloge prebijanja, a jedino na šta sumnja je spor protiv sugrađanina koga je tužio zbog otuđenja vrijednih stolarskih mašina.

“Hodžić je priveden i pušten na slobodu nakon prikupljenih informacija. Čekamo izjašnjenje tužioca”, saopšteno je iz policije, povodom ovog slučaja.