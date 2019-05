Čaka Ivanović: Preskočio sam ogradu da bih zaštitio navijače

Pred nikšićkim Osnovnim sudom juče je počelo suđenje jednom od navijača Varvara Aleksandri Čaki Ivanoviću, optuženom za napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti nakon utakmice Sutjeska Budućnost 3. aprila ove godine.

Pred sutkinjom Vesnom Kovačević okrivljeni Ivanović je kazao da je kritičnog dana, nakon što je nekoliko mlađih navijača ušlo na teren da se pozdravi sa igračima policija počela da ih gura i udara.

“Preskočio sam ogradu da bih zaštitio navijače. Osjetio sam biber sprej i trenutno sljepilo zbog njega, pa sam nekoliko koraka krenuo unazad. Tada sam osjetio jak udarac palicom u dijelu glave i odmah sam počeo da krvarim i na nekoliko trenutaka gubim svijest, ali sam na nogama”, naveo je Ivanović, dodajući da je potom osjetio udarce po leđima i zadnjoj loži.

Kako se sjeća, policajci su mu rekli da uđe u autobus, što je poslušao, a potom ga je jedan od njih pozvao da izađe iz autobusa i uz to ga opsovao.

“Prišao sam im i počeli su da me udaraju po bubrezima i leđima. Osjetio sam udarac čizmom ispod oka. Neko od policajaca je rekao prekinite, ubićete ga, i prekinuli su, ustao sam, dvojica su me dovela do autobusa. Tada me neko udario pendrekom po kičmi, ubacili su me u autobus. Na kilometar od bolnice u Podgorici rekao sam da stane autobus i otišao da mi ukažu pomoć. U autobusu sam nekoliko puta povraćao i gubio svijest”, naveo je Ivanović u odbrani.

Kazao je i da se od kada je u pritvoru konstantno nalazi u zatvorskoj bolnici, da redovno uzima terapiju, kao i da nije snimio sve povrede jer mora na dodatna snimanja.

Svjedok oštećeni Ljubiša Vuković, pripadnik interventne jedinice, kazao je pri kraju utakmice “uletjelo 10-15 navijača koji su probili zaštitarsku službu i došli do policije”.

“U predjelu potiljka dobio sam četiri-pet udaraca, i vidio Ivanovića koji je ponovo pokušao da me udari. Ivanović se potom bacio na Delibašića, oborio ga na atletsku stazu i glavom udarao u zaštitni prsluk”, kazao je Vuković.

Drugi svjedok oštećeni Ratko Delibašić dodao je da ga je optuženi Ivanović udario palicom po butinama. Na kraju ročišta branilac optuženog, advokat Srđan Lješković tražio je da se dostavi kompletan snimak od trenutka kada je Ivanović preskočio ogradu do njegovog izlaska sa stadiona, ali urađen po frejmovima, kao i da pokrene krivični postupak protiv lica koje je jednom portalu dostavilo snimak.

Sud je to prihvatio uz naredbu da vještačenje medicinske dokumentacije uradi vještak medicinske struke Miodrag Šoć kako bi se vidjelo kakvog je zdravstvenog stanja Ivanović i da li može da se liječi u ZIKS-u.

Naredno ročište zakazano je za 5. juna.