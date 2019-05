Crnogorska: Osnovni sud i državno tužilaštvo da se osnuju u Budvi

Komentarišući Nacrt zakona o sudovima, član Predsjedništva Crnogorske i predsjednik Omladine ove stranke, diplomirani pravnik Đorđija Kovačević uputio je ministru pravde Zoranu Pažinu inicijativu da se u Budvi osnuje Osnovni sud i Osnovno tužilaštvo.

“Ova inicijativa motivisana je promjenom sudske nadležnosti za teritoriju Opštine Budva, koju je do sada obavljao Osnovni sud u Kotoru, a po novom nacrtu Zakona o sudovima ta nadležnost bi prešla na Osnovni sud u Cetinju. Budvani ne treba da putuju ni u Kotor, koji je udaljen 20 kilometara, ni na Cetinje koje je udaljeno 30 kilometara, Budvani svoja prava treba da ostvaruju u svojoj opštini“, izjavio je jutros Kovačević.

On je rekao da u Budvi danas živi skoro dvadeset hiljada ljudi, da se u ljetnjim mjesecima u Budvi nađe i po sto hiljada ljudi, da te brojke same po sebi sugerišu veću vjerovatnoću za veći broj protivpravnih radnji i da broj stanovnika, dinamika društvenih i poslovnih odnosa u Budvi, kao i postojeća stopa kriminaliteta same za sebe pružaju dovoljno razloga da se u Budvi osnuju i Osnovni sud i Osnovno državno tužilaštvo.

“Ako se ovim razlozima doda i spremnost Opštine Budva da finansira projekat i izgradnju suda i tužilaštva, kao i podatak o velikom broju predmeta, koji je do sada u kotorski sud dolazio sa teritorije opštine Budva, a to je skoro polovina od ukupnog broja predmeta, stvar je jasna i racionalno je očekivanje da Ministarstvo pravde prihvati ovu inicijativu“, zaključio je Kovačević.