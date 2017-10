Da li ove fotografije mogu pomoći u razriješenju slučaja državni udar?

Svjedok saradnik Saša Sinđelić odgovarao je danas na pitanja tužilaštva u slučaju poznat kao “državni udar”. Sinđelić je pojašnjavao naredbe koje je dobijao od Edija (Eduarda) Šišmakova vezane za opremu, kazao šta je uradio sa novcem i pričao o poznanstvu sa Miletom Jelićem, Radomirom Počučom i Milikom Čekom Dačevićem. Tužilac Saša Čađenović dostavio je fotografije, za koje tvrdi da mogu biti od pomoći za razrješenje ovog slučaja. Na par fotografija odbrana je tražila da se dostave podaci o autentičnosti a za ostale su tražili da se Sud izjasni o njima jer ne znaju u kojem svojstvu bi fotografije bile korišćene. Pretres će biti nastavljen 7.novembra.

Tok suđenja:

12.42

Sud je odbio predlog branilaca o ukidanju pritvora. Današnji pretres se odlaže, a nastavlja se 7. novembra u devet časova.

12.40

Nakon izjašnjenja odbrane o predlozima tužioca Sud će odlučiti naknadno. Tužilaštvo za sada do odluke suda nema daljih pitanja za svjedoka saradnika, zadržavaju pravo u daljem toku postupka.

12.35

Na par fotografija je odbrana tražila da se dostave podaci o autentičnosti, ko ih je uradio, kada su fotografisane i kako su dostavljene zbog straha od fotoshopa i fotomontaže. Za ostale fotografije je odbrana tražila da se Sud izjasni o njima jer ne znaju u kojem svojstvu bi fotografije bile korišćene.

12.36

12.35

Fotografije se prikazuju a advokati se izjašnjavaju o njima.

11.16

Pauza do 12.30 kako bi Sud narezao šest fotografija na cd-ove za advokate.

10.48

Pauza 15 minuta kako bi se odlučili o dostavljenim fotografijama i nastavku suđenja.

10.45

Advokat Anđelić predlaže da se okrivljenom Dušić Milanu ukine pritvor, iz istih razloga zbog kojih je ukinut i okrivljenoj Milić Branki. I advokat Bečanović traži ukidanje pritvora za okrivljenog Srboljuba Đorđevića.

Katnić je kazao da nijesu ispunjeni uslovi za ukidanje njihovog pritvora.

“Nijesu ispunjeni uslovi za ukidanje pritvora. To su ljudi koji rade u šumi, mladi su i mogli bi napustiti Crnu Goru. Posebno što je mjesto obezbjeđenja, da bog oprosti, manistor Ostrog, koji je blizu brda i blizu granice i taj prijedlog iritra tužilaštvo jer su se okrivljeni tamo sastajali radi izvršenja krivičnih djela”, objasnio je Katnić.

10.30

Tužilac Saša Čađenović predložio je da se Sinđeliću pokažu fotografije objavljene na sajtu www.news.sky.com 29. avgusta 2017. godine i provedu kao dokaz.

“Riječ je o fotografijama na kojima su određena lica, smatram da bi se izjašnjejem na te fotografije mogao dodatno izjasniti na okolnosti čitavog slučaja”, rekao je Čađenović.

10.27

Sinđelić je na pitanje tužitelja kakvog je zdravstvenog stanja kazao da je zdrav, sem da je imao upalu vilice.

“Trebao bih da operišem vilicu, ali sam to obustavio zbog ovog svjedočenja. Odobravam medijima i sudu da pribave moj zdravstveni karton. Nikada nisam koristio narkotike”, kazao je Sinđelić.

10.22

Na pitanje tužitelja šta je govorio Ristić, Sinđelić je kazao da je Ristić govorio da će biti ubistvo.

“Sve ono što sam juče naveo govorio je Ristić, da će biti sukoba, nereda, pucnjave, da će Đukanović biti ubije”, kazao je Sinđelić.

Sinđelić je kazao da sva lica za koja ga je pitao tužilac danas, nemaju nikakve veze sa događajima o kojima je govori i da je naveo one za koje zna da su imali veze.

10.18

Jedan od optuženih Milan Knežević, tvrdi da je imao problem sa obezbjeđenjem Milivoja Katnića, jer mu kako tvrdi nisu dozvoljavali da uđe u toalet.

“Ukoliko ne budem imao ravnopravan tretman, ja više neću da učestvujem u ovom suđenju”, kazao je Knežević.

Katnić se izvinjava Kneževiću ako je imao problem sa njegovim obezbjeđenjem.

10.04

Pauza deset minuta.

10.01

Opominje se advokat Radosavljević, jer govori bez dozvole suda i smije se.

10.00

Sinđelić je kazao da poznaje Radomira Počuču i da su se samo jednom sastali 2015. godine u Moskvi, kada je bio na poligrafu. Takođe, kazao je da poznaje Miletu Jelića i Miliku Čeka Dačevića.

“Njega sam upoznao u jednoj kafani gdje dolaze Srbi četnici”, kazao je on.

9.48

Sinđelić je kazao da mu je na Faceboook- u Dikić slao fotografije koje je slikao po Podgorici. Kazao je da je primjetio da ga je pratio neki džip u noći kada je krenuo da vrati Jovanovića.

“Naglo sam zakočio, zakočilo je i to vozilo, jer sam krenuo da vratim se. Tablice na džipu su bile beogradske, na vozilu su bila spuštena stakla suvozača i vidio sam spuštenu osobu na sjedištu, plave kose koja je imala naočare”, kazao je Sinđelić.

9.41

Sinđelić je kazao da je prilikom predaje srpskoj Bezbjednosno-informativnoj agenciji predao ukupno 125.500 hiljada eura, od čega je dio bio novac koji mu je Edi dao, a dio njegov novac.

Sinđelić je kazao da su telefoni bili “na tač”, na kojima su se nalazili brojevi, kada je on predao svoj telefon pisala je oznaka 9, a ispod su bili napisani brojevi sa četvorkama.

“Ime Nikola mi je spomenuo Dikić, ali ja ne poznajem tu osobu. Broj koji je dat na Facebook- u-napisano je da je to Nikolin broj i da ga Paja pozove”, kazao je Sinđelić.

9.38

“Od momenta poznavanja, Edi i ja komunicirali smo preko Vibera i Skype-a, jer mi je prilikom prvog susreta dao broj telefona. Memorisao sam ga kao taksi za hotel kako je tražio, iako sam htio da upišem Edi, ali je on rekao ne. Nije mi kazao puno ime i prezime prilikom prvog susreta. Svi su ga zvali Edi. Rekao je nešto kao Eduard ili Edgard”, kazao je Sinđelić.

9.35

Sinđelić je kazao da ne zna način na koji je Edi došao u Beograd.

Na pitanje tužioca šta je bilo sa telefonom koji je dobio od Edija, Sinđelić je kazao da je Edi tražio da ga vrati na njihovom posljednjem sastanku i da nema potrebe da zadržava telefon.

“A za specijalni telefon da možemo slobodno da komuniciramo s obzirom na aplikaciju koju ima”, kazao je Sinđelić.

9.28

Sinđelić je na pitanje tužioca kazao da je NATO spominjan, što je i razlog zbog čega je on pristao da bude dio ovoga.

“Bilo šta da nisam prošao na testiranju poligrafom nikada me ne bi primili. Provjeravali su da li bih ih izdao, ukrao novac…to su bila pitanja na poligrafu, naveo sam ih u svojoj prvoj izjavi. Pitanja su bila u smislu da sam ja slobodan čovjek i svojom voljom došao tu i da li im prijeti opasnost od mene”, kazao je Sinđelić.

9.24

“Edija sam razumio da su te lisice bile namijenjene za hapšenje zvaničnika, za ta prva hapšenja, da se ne bi mogli otključati. Među prvima bi bili sigurno zvaničnici policije bukvalno oni koji ne bi sarađivali sa njima”

On je kazao da je bodljikava žica trebala da bude za skupštinu, kako policija ne bi mogla da priđe tu.

9.18

“Tražio je i pakovanja za benzin koja se nose na leđima, sve što je traženo ja sam kupio. On je tražio i mnogo više. Tražio je i pancire, nisam njih nabavio, a on je rekao da je on uspio preko ljudi iz Crne Gore”, rekao je Sinđelić.

On je kazao da u suštini sva oprema, osim ona koja je namijenjena demonstrantima je oprema namijenjenja za specijalne opracije koja može legalno da se kupi, jer kada se prazne magacini ona se daje u Armi šopove da bi se prodala.

“Što se tiče opreme za tim govorio je 50 komada, a bodljikavu žicu, suzavce…da bude što više. Lisice su za specijalne antiterorističe jedinice, to nisu obične, takve su da ne mogu da obrnu ruke”, kazao je Sinđelić.

9.13

Sinđelić je rekao da je Edi tražio specijale kombinezone, na koje bi se naknadno stavilo obilježje crnogorske policije. On je rekao da ne zna kako izgleda crnogorska uniforma.

9.11

Sinđelić je rekao da je Edi (Eduard Šišmakov) naredio da će sve što se tiče specijalne grupe ljudi i opreme biti u Podgorici.

“U slučaju da bude pobjeda, oni će opet da formiraju vladu i uvedu vanredno stanje i pokrenu hapšenja, a misli se na ljude iz policije i sudstva, kompletnu smjenu, jer je rečeno da je to kriminalni režim”, rekao je Sinđelić

9.08

Suđenje počelo.

Sinđelić je juče na suđenju ispričao da mu je Eduard Šišmakov kazao da u Crnoj Gori treba rušiti vlast i uhapsiti Mila Đukanovića, a da Demokratskom frontu (DF) treba oružana pomoć.

Sinđelić je rekao da je cijela operacija o kojoj je govorio propala zbog izdaje ljudi iz DF-a i da u Crnoj Gori niko nikad nije imao bolje uslove da izvrši prevrat.

Zbog toga su mu optuženi lideri DF-a, Milan Knežević i Andrija Mandić rekli da je “šljam” i “brabonjak” zbog čega su udaljeni sa suđenja.

Obezbjeđivao novac, oružje, uniforme

Sinđelić je, kako vjeruje Tužilaštvo, bio zadužen da vrbuje druge članove organizacije, prima i predaje novac između organizatora i članova grupe, obezbijedi oružje, telefone, kupi policijsku opremu, uniformu, štitnike, palice, pancire, suzavac, gas masku i drugu opremu koju bi prilikom napada na Skupštinu koristili članovi grupe.

Ovaj svjedok ranije je tužiocu do detalja iznio uloge i zadatke svih optuženih. Tvrdio je da je u operaciji koja je planirana nakon zatvaranja biračkih mjesta 16. oktobra prošle godine, više stotina ljudi iz više pravaca trebalo da uđe u Crnu Goru i učestvuje u demonstracijama. Akcijom ispred Skupštine, po njegovim tvrdnjama, trebalo je da rukovodi političar Demokratskog fronta čiji identitet nije otkrio, ali je naveo da se radi o osobi koja dobro govori ruski jezik.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva su, osim dvojice ruskih državljana, obuhvaćeni lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, Mandićev vozač Mihailo Čađenović, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milan, Dušić Milić, Dragan Maksić, te Predrag Bogićević i Nemanja Ristić kojima se sudi u odsustvu.

Postupci odvojeni u odnosu na Miloša Jovanovića i Bratislava Dikića.

Većina okrivljenih je ranije negirala krivicu, a Jovanović je potvrdio da mu je upravo Sinđelić nudio da bude dio logističke mreže koja je pripremala teroristički napad na dan izbora.

Ponudu nije u cjelosti prihvatio ali je, kako je tada ispričao, za 500 eura prihvatio da demolira kancelarije DF na Starom aerodromu, kako bi se stvorio privid da iza toga stoji vlast.

Aleksandra Rahović, Žana Bojanić