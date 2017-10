Dikić smatra da “šačica ljudi” nije mogla da izvrši državni udar

U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Danas bi trebao da bude saslušan srpski državljanin, Aleksandar Saša Sinđelić, svjedoka saradnik. Današnjem pretresu prisustvuje i optuženi Branislav Dikić. Postupak protiv Dikića spojen je sa ostalim optuženim u ovom predmetu.

Nakon što će, u slobodnom kazivanju, ispričati sve što zna u vezi događaja koji je 16. oktobra Crnu Goru digao na noge, ključni svjedok Specijalnog tužilaštva će odgovarati na pitanja suda i stranaka.

Tok suđenja uživo:

10:59 Ma pitanje advokata Radosavljevića, okrivljeni Mandić je kazao da je bilo brutalne primjene sile, u noći 24. oktobra.

10:52 Okrivljeni Dragan Maksić, Mihailo Čađenović i Andrija Mandić kazali su da ne poznaju Bratislava Dikića i da ga niko u njihovom prisustvu nije pominjao.

10:42 Milić je kazala da nije bilo riječi na dolazak na bilo kakav skup, već da su došli u goste na poziv ravnogorskog pokreta Kolašin.

“To je od strane tužilaštva danima plasirano preko sredstava javnog informisanja. Mi smo došli po pozivu ravnogorskog pokreta Kolašin kod njih u goste”, kazala je ona.

10:39 Milić je kazala da nije imala kontakt sa Mirkom Velimirovićem.

10:37 Optužena Milić Branka kazala je, odgovarajući na pitanje advokata Gorana Petronijevića, da ne poznaje lično Dikića, te da se sa njegovim imenom nije susretala prilikom aktivnosti koje je navela u odbrani.

“Nikada se sa njim nisam srela”, kazala je ona.

10:35 Dikić je rekao “da se državni udar ne može izvesti bez upliva vojske i policije”.

“Mora postojati podrška od ljudi koji se nalaze u državniim organima i imaju određene funkcije”, kazao je on.

10:34 Dikić je kazao da je više puta dolazio u Crnu Goru na sastanke sa zvaničnicima iz cnogorskog MUP i da su odlično sarađivali. On je naveo da je učestvovao u obuci posebnih policijskih jedinica Crne Gore u suzbijanju najozbiljnijih oblika kriminaliteta.

10:31 Za planove koji su navedeni u optužnici, Dikić je rekao da “uz svo poštovanje, ne bi izabrao ove ljude”.

“Članovi organizacije koji planiraju terorističke aktivnosti moraju se poznavati, sarađivati i biti u stalnom kontaktu”, rekao je Dikić.

10:26 Dikić je rekao da je nemoguće da 500 ljudi, koliko je navedeno u optužnici, i “ova šačica ljudi može da izvrši ‘državni udar’, iako se termin ne pominje u optužnici”.

10:21 Dikić je kazao, odgovarajući na pitanje Milana Kneževića, da ima 26 godina efetktivnog radnog staža u MUP-u Srbije, u Specijalnim anitterorističkim jedinicama.

“Obavljao sam najsloženije poslove, kao što su aktivnosi u sprječavaju terorzima do hapšenja najvećih kriminalaca. Prošao sam put od izvršioca do rukovodioca”, kazao je on.

10:18 Optuženi Dikić je kazao da nema pitanja nakon iznošenja njegove odbrane.

9:59 Katnić je rekao da tužilaštvo podržava svaku medicinsku pomoć za svakog optuženog ali ne i ovaj predlog branioca Dikića jer, kako kaže, vrijeđa i ljekare koji su radili i Tužilaštvo i državu.

9:55 Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić zatražio je od suda da spriječi odbranu da odugovlači proces i da su radnje usmjerene ka tome da se spriječi saslušanje svjedoka saradnika, Aleksandra Sinđelića.

“Pretres će biti završen”, poručio je on.

9:53 Nakon konsultacija advokat Petrović Milan traži da se omogući da dođu ljekari iz Beograda i pregledaju Dikića.

9:36 Sudija Mugoša opet daje pauzu od deset minuta za konsultacije.

“Obezbijedićemo vam malu sudnicu”, kazala je ona.

9:31 Advokat Petronijević kaže da uprkos odobrenoj pauzi njemu nije dozvoljeno da se nasamo konsultuje sa Dikićem, jer je komandir stajao svega samo par metara od njih.

9:16 Dikić ističe da ne želi da se u Sudu više govori o njegovom zdravstvenom stanju jer se, kako kaže, time uzbuđuje njegova porodica. On je rekao i da želi da se konsultuje sa svojim advokatima.

9:14 Advokat Dikića, Goran Petronijević traži konsultacije sa svojim braniocem. Ističe da sumnjaju u u nalaze vještaka, te traži da se odbrani učini dostupnim dio uzoraka koji su uzeti prilikom operacije Dikića, kako bi se analizirali u Beogradu.

9:10 Sudija pročitala nalaz i rješenje vještaka o zdravstvenom stanju Dikića. Navodi se da je obavljena hirurška intevencija, trenutno bez potrebe za bilo kakavom terapijom. Saopštila je da je optuženi Dikić, nakon operacije u Kliničkog centru Crne Gore, sposoban da prati i učestvuje u daljem postupku.

9:05 Počelo ročište, sudija Suzana Mugoša spojila postupak protiv Bratislava Dikića sa ostalim optuženim u ovom predmetu.

O izručenju Sinđelića kad dođe vrijeme

Sinđelićevo izručenje ranije su tražili hrvatski pravosudni organi radi izdržavanja kazne od 21 godinu zatvora zbog ubistva, ali po tom osnovu još nije saslušavan u Crnoj Gori. Kako je Dnevnim novinama rečeno iz Višeg suda u Podgorici, saslušanje će biti obavljeno kada se za to steknu uslovi.

“Sudija za istragu će saslušati A.S. kada se obezbijedi njegovo prisustvo u skladu sa zakonskom procedurom”, naveli su iz Višeg suda u Podgorici. U svakom slučaju, domaće pravosuđe nije u obavezi da ga izruči drugoj državi sve dok je u Crnoj Gori u toku krivični postupak.

Prema navodima optužnice, planiranom destabilizacijom na dan izbora rukovodili su dvojica Rusa, za koje se vjeruje da su agenti ruske obavještajne službe, Edvard Širokov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu. Oni su, kako se sumnja, od početka 2016. godine do 15. oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, Srbiji i Rusiji, postupali “u namjeri da ozbiljno zastraše građane Crne Gore, napadnu na život i tijelo drugog, ozbiljno ugroze i povrijede osnovne ustavne, političke i društvene strukture Crne Gore i spriječe Crnu Goru da pristupi NATO Alijansi”.

Osim toga, Šišmakov je, kako se navodi u optužnici, nakon propadanja plana o terorističkom napadu u Crnoj Gori, zatražio od Sinđelića da pronađe osobu koja zna da koristi vatreno oružje i koja će, u Podgorici, ubiti tadašnjeg predsjednika Vlade Mila Đukanovića.

Obezbjeđivao novac, oružje, uniforme

Sinđelić je, kako vjeruje Tužilaštvo, bio zadužen da vrbuje druge članove organizacije, prima i predaje novac između organizatora i članova grupe, obezbijedi oružje, telefone, kupi policijsku opremu, uniformu, štitnike, palice, pancire, suzavac, gas masku i drugu opremu koju bi prilikom napada na Skupštinu koristili članovi grupe.

Ovaj svjedok ranije je tužiocu do detalja iznio uloge i zadatke svih optuženih. Tvrdio je da je u operaciji koja je planirana nakon zatvaranja biračkih mjesta 16. oktobra prošle godine, više stotina ljudi iz više pravaca trebalo da uđe u Crnu Goru i učestvuje u demonstracijama. Akcijom ispred Skupštine, po njegovim tvrdnjama, trebalo je da rukovodi političar Demokratskog fronta čiji identitet nije otkrio, ali je naveo da se radi o osobi koja dobro govori ruski jezik.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva su, osim dvojice ruskih državljana, obuhvaćeni lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, Mandićev vozač Mihailo Čađenović, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milan, Dušić Milić, Dragan Maksić, te Predrag Bogićević i Nemanja Ristić kojima se sudi u odsustvu.

Postupci odvojeni u odnosu na Miloša Jovanovića i Bratislava Dikića.

Većina okrivljenih je ranije negirala krivicu, a Jovanović je potvrdio da mu je upravo Sinđelić nudio da bude dio logističke mreže koja je pripremala teroristički napad na dan izbora.

Ponudu nije u cjelosti prihvatio ali je, kako je tada ispričao, za 500 eura prihvatio da demolira kancelarije DF na Starom aerodromu, kako bi se stvorio privid da iza toga stoji vlast.

A.Rahović