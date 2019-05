Hant: Presuda Šišmakovu i Popovu primjer pokušaja Rusije da se podrije demokratija

Britanski ministar spoljnih poslova Džeremi Hant osvrnuo se na današnju presudu u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, te ocijenio da je presuda protiv Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova primjer nemoralnih pokušaja da se podrije evropska demokratija.

Guilty! Conviction of 2 Russian intelligence officers for failed coup attempt in Montenegro another example of Russia’s outrageous attempts to undermine European democracy. Russia is a great country and central to European civilisation… there has to be a better path

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) May 9, 2019