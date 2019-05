Imeri osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva dječaka u Beranama

Devetnaestogodišnji Sinan Imeri, izbjeglica sa Kosova sa prebivalištem u Beranama, osuđen je na 20 godina zatvora za ubistvo trinaestogodišnjeg dječaka.

<<<Optuženi za ubistvo: Udavio sam dječaka jer me je iznervirao<<<

<<<Dječak svirepo zadavljen i ostavljen u plićaku rijeke<<<

Kako se navodi u presudi, Imeri je 14.oktobra 2018.godine oko 16 časova na obali Lima, nedaleko od buvlje pijace u Beranama, nakon kraće prepirke, izudarao po glavi dječaka nakon čega ga je zadavio košuljom i tijelo bacio u rijeku.

On je ranije priznao da je ubio dječaka, a izrazio je kajanje i žaljenje zbog svega što se desilo.

“Uradio sam to, a da nijesam svjestan zbog čega. Bio sam ljut na njega. Iznervirao me je. Tražio je nešto od mene što nijesam želio da mu pružim. Jednom sam mu to dozvolio, a on je želio još jednom. Zbog takvog insistiranja, zgrabio sam jednu staru, odbačenu košulju i stegao mu je oko vrata. Onda sam ga bacio u talase Lima. Vidio sam kako tone, nakon čega sam se udaljio”, kazao je tada Imeri.