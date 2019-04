Istraga o tuči nakon utakmice u Nikšiću: Čaka svjedoči 3. maja

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću pokrenulo je istragu protiv neidentifikovanih policajaca koji su početkom ovog mjeseca, nakon fudbalske utakmice Sutjeska-Budućnost u Nikšiću, nanijeli teške tjelesne povrede vođi navijačke grupe “varvari” Aleksandru Čaki Ivanoviću.

Tužilac Sofija Lukovac je za 3. maj planirala saslušanje Ivanovića, koji će izjavu dati u svojstvu oštećenog. On će u tužilaštvu iznijeti detalje o torturi koju je doživio od policijskih službenika, piše Dan.

Ivanović je nakon privođenja zbog napada na policajce tvrdio da je policija počela da ga bije bez povoda. Pojasnio je da je nakon utakmice nekoliko maloljetnih navijača sišlo na teren kako bi se pozdravili sa fudbalerima i trenerom, kao što to stalno rade. Tada su po icajci poče li da ih prskaju suzavcem i da ih udaraju pen drecima. Ivanović je pojasnio da je kao jedan od vođa sišao sa tribina kako bi policajcima objasnio da su u pitanju maloljetnici i da ih ne udaraju. Takođe, planirao je i da navijače vrati na tribine.

“Tada me je neko od policajaca više puta udara po glavi palicom. Odmah sam počeo da krvarim od povreda na glavi i osjetio sam nemoć. Uprkos tome, policajci su nastavili da me brutalno tuku, nakon čega su me izveli ispred stadiona. U autobus sam ušao sav krvav”, ispričao je Ivanović.

Kako je dodao, kada su ušli u autobus kako bi krenuli za Podgoricu, policijaci su nastavili da ih maltretiraju tako što su pendrecima udarali po vozilu i prskali ih suzavcem. Kada je izašao kako bi pokušao da razgovara sa nekim iz policije, policajci su nastavili da ga biju iako je već bio potpuno krvav. Po povratku u Podgoricu, smješten je u bolnici. Pošto je osumnjičen da je na tribinama stadiona u Nikšiću napao policajca, on je nakon nekoliko dana sproveden u Osnovni sud u Nikšiću, gdje je saslušan, nakon čega mu je određen pritvor.