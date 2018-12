Jovanović: Ja sam ostavio oružje u Grandu, sestra to nije znala

Optuženi Ivan Jovanović priznao je pred cetinjskim Osnovnim sudom da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. On je kazao da je ostavio oružje u sobi Hotela “Grand”, dodajući da za to nije znala njegova sestra od tetke, optužena Nikoleta Vukić koja je radila u hotelu.

<<<Uhapšena recepcionerka hotela Grand i njen pomagač, spremali ubistvo pripadnika OKG<<<

Njih dvoje optužnicom se terete da su tokom maja u hotelu “Grand” na Cetinju neovlašćeno nabavili i držali veću količinu oruža i municije- automatska puška marke “hekler i koh”, dva okvira za municiju od po 30 metaka, 50 pištoljskih metaka kalibra 9 mm, 100 pištoljskih metaka kalibra 9 mm, prigušivač zvuka, eksploziv velike razorne moći i dvije silikonske maske za lice.

Na pitanje tužioca kako je znao da se ta hotelska soba ne koristi, kazao je da je to saznao kroz neformalni razgovor sa optuženom Vukić.

“Ona je stalno kod nas kući i kroz neki neformalni razgovor saznao sam da je u jednoj od hotelskih soba stavila gume za vozilo. Kasnije sam došao na ideju da iskoristim tu sobu, uzeo sam ključ i kopirao ga”, kazao je Jovanović, dodajući da je sasvim slučajno zapamtio početni broj sobe i tako znao koji ključ da kopira.

Vukić je kazala da je Jovanoviću detaljno govorila o hotelu i svom zaposlenju, pogotovo ako bi on to pitao, iako nije razmišljala zašto ga to interesuje.

“Što se tiče pronađenog DNK traga na oružju, ja imam dva objašnjenja: prvo je da sam ja već navela da sam dosta boravila u njihovoj kući pa je moguće da je nekako moj DNK trag unutra i da se tako nekako prenijelo na oružje. Ja to oružje konkretno nikad nisam dodirivala”, navela je Vukić.

Na prethodnom pretresu branilac optuženih, advokat Damir Lekić, tražio je da se postupak protiv Vukić razdvoji, a predložio je i sporazum o priznanju krivice za Jovanovića, ali je ODT Katarina Padalica taj predlog odbila.