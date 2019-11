Kalač: Ubica mog sina se slobodno kreće i obilazi porodicu u Podgorici

Rožajac Emin Kalač godinama čeka da crnogorska policija privede pravdi Adisa Muratovića, pravosnažno osuđenog na 20 godina zatvora zbog ubistva njegovog tridesetsedmogodišnjeg sina Anesa Kalača, piše Dan. Kalač tvrdi da Muratović, koji je, kako tvrde nadležni organi, u bjekstvu, živi u okolini Podgorice.

“I poslije pet punih godina od kada je u sačekuši, ni krivog ni dužnog, ubio moga sina, Muratović uz nečiju pomoć ostaje na slobodi. On i njegova braća, koja su saučestvovala u ubistvu moga sina, podigli su kuću na Karabuškom polju, gdje živi i supruga ubice. Iako iz policije tvrde da se Muratović nalazi van granica Crne Gore, mi znamo da se on krije u okolini Podgorice i da je njegova supruga za ovih pet godina rodila dvoje djece. Mi smo provjeravali na graničnim prelazima, gdje nam je rečeno da nije registrovan nijedan njen izlazak iz Crne Gore, osim jednom kada je sa dvoje saputnika otišla do Novog Pazara na nekoliko sati. Dakle, ubica se nalazi u Podgorici ili, pak, ulazi Crnu Goru i izlazi iz nje kako mu se prohtje jer sigurno ima veze u policiji”, kazao je Kalač.

On je o svojim saznanjima obavijestio direktora Uprave policije Veselina Veljovića.

“Veljoviću sam predočio da Muratovića neko debelo štiti i da policija zato ne može da mu uđe u trag. Radovao sam se kada je Veljović preuzeo ovaj resor jer ga znam kao profesionalca i nadao sam se da će uspjeti da ubicu moga sina privede pravdi i okonča agoniju moje porodice. Za pomoć sam se obraćao i Dušku Markoviću, kao i Milu Đukanoviću. Od njih sam tražio da se zauzmu da se Muratović privede na izdržavanje zatvorske kazne koju mu je izrekao Viši sud u Bijelom Polju, ali uzalud. Dok u policiji govore da sve čine kako bi ubicu priveli pravdi, njemu se rađaju djeca, a moj sin trune u zemlji. Svako jutro kada izađem iz kuće prvo ugledam njegov grob. Kako prolazi vrijeme, sve mi je teže, a i ubija me nemoć da bilo šta učinim i odužim se mrtvom sinu”, kazao je Kalač.

Pita se šta to radi policija i da li je toliko nemoćna osim što mu, kako je dodao, uvijek govore, da preduzimaju mjere i radnje.

“Koliko se bave Muratovićem govori i to što me je visoki funkcioner MUP-a pitao da li je za ubicom raspisana potjernica. To mi govori o tome kolika je snaga ove države. Pritisla me je starost, bolest, a najviše žalost, a ja bih se potrudio da se sretnem sa ubicom i ne bih mu prišao s leđa kao što je on mom Anesu jer pravda koju čekam je viša od nepravde”, rekao je Kalač, ističući da Muratović nije odgovarao ni za druga krivična djela koja je počinio.

On smatra da je nevjerovatno da fotografija ubice nikada nije objavljena barem u novinama.

“Osim u policiju, razočaran sam i u sudstvo jer nijesu osudili one koji su krili automatsku pušku u selu Kalica, opština Petnjica, kojom je ubijen moj sin. Nijesu odgovarali ni oni koji su ubicu i njegovog brata od strica prevezli preko Hajle na Kosovo nakon ubistva, iako je policija znala sve detalje. Sudionik sam snimka u kojem ubice u prisustvu policije govore da imaju pušku i da će pobiti sve koji su učestvovali u tuči koja je prethodila ubistvu moga sina, a u kojoj on nije učestvovao”, istakao je Kalač.

Kalač je svoja saznanja prijavio policiji. Iz Uprave policije je „Danu” saopšteno da provjeravaju njegove navode.

“Svaku informaciju koju dobijemo sa terena detaljno provjeravamo. Na ovom slučaju se radi stalno i ukoliko budemo imali informaciju o kretanju odbjeglog lica, on će biti lišen slobode”, kazali su iz policije.

Oni tvrde da je u nekoliko navrata provjeravan teren gdje je prijavljeno da je osumnjičeni viđen.

Anes Kalač je slučajna žrtva sačekuše koju je Adis Muratović sa braćom Jasminom, Sevadom i Mirsadom organizovao 27. jula 2014. godine, oko 23.30, kod benzinske pumpe u Rožajama.

Muratović je tom prilikom ispalio više hitaca iz automatske puške, od kojih je jedan pogodio Kalača.

Sačekuša je organizovana nakon fizičkog obračuna Muratovića sa Elvisom Jahovićem, Šabanom Tarhanišem i Alminom Kalačem, koji se istoga dana oko podne desio u marketu „Jabuka”, vlasnika Izeta Murtovića, oca Kalačevog ubice.

Usled zadobijenih povreda, Kalač je nakon tri dana preminuo u Kliničkom centru u Podgorici.