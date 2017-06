Kamera u Bloku 5 postavljena nezakonito

Kamera na četvrtom spratu zgrade u Bloku 5, u Ulici vijenac kosovskih junaka 6, postavljena je nezakonito, saopšteno je Pobjedi iz Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Više građana obratilo se proteklih dana našoj redakciji s molbom da se provjeri ko je postavio kameru za video-nadzor na zgradi u blizini Doma zdravlja.Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Đokaj kazao je za Pobjedu da od njih nije tražena saglasnost za postavljanje kamere na četvrtom spratu zgrade u Bloku pet.

“Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nije upućen zahtjev za uvođenje videonadzora u zgradi, na navedenoj adresi”, saopštio je Đokaj.

Procedura

Iz AZLP su podsjetili da je postavljanje video-nadzora u stambenim zgradama regulisano članom 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. On podrazumijeva da je za videonadzor u stambenoj zgradi potrebna saglasnost skupštine etažnih vlasnika, u pisanoj formi.

“Saglasnost iz stava 2 ovog člana data je ako se za nju izjasne članovi skupštine vlasnika stambene zgrade, lamele ili ulaza kojima pripada više od 70 odsto vlasništva. Ne može se vršiti video-nadzor ulaza u stanove”, naveli su iz Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Dodaju da uvođenje videonadzora mora biti opravdano, a razlozi mogu biti vandalizam na zajedničkoj imovini ili krađa. Kamere za video-nadzor mogu biti postavljene na ulazu i izlazu iz stambene zgrade, zajedničkim prostorijama (prostoru za bicikla, glavnom holu, podrumima), ispred liftova, poštanskih sandučića, ali ne smiju pokrivati ulaze u same stanove, jer to dovodi do kršenja privatnosti stanara.

Obavještenje

Zakonom je predviđeno da pojedinac treba da bude adekvatno obaviješten kada ulazi u prostorije koje su pod video-nadzorom, što podrazumijeva obavezu isticanja saopštenja da postoji video-nadzor. Pojašnjavaju da obavještenje mora biti istaknuto na vidnom mjestu, da sadrži podatke da je nadzor u toku, ko ga obavlja i broj telefona na koji se mogu dobiti informacije. Sistem video-nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlašćenim licima.

“Odredbom iz člana 35 stav 6 ovog zakona zabranjen je pristup snimcima sistema video-nadzora preko interne kablovske televizije, javne kablovske televizije, interneta ili drugih sredstava za elektronske komunikacije kojima se takvi snimci mogu prenijeti, bilo u trenutku njihovog nastanka ili nakon toga”, naveli su iz Agencije za zaštitu ličnih podataka.