Krivolovcima oduzimati i vezove za barke

Oštrije kazne za krivolov na moru i slatkim vodama, formiranje posebnog policijskog tima za borbu protiv te vrste kriminala, unapređenje kapaciteta inspekcije za ribarstvo i ribočuvara, kao i jačanje kontrole prometa ribe i morskih organizama uz dodatne kazne, poput oduzimanja komunalnog veza krivolovcima, dio su mjera predviđenih Akcionim planom borbe protiv krivolova na moru, ali i slatkim vodama.

Akcioni plan, u čiji je nacrt Pobjeda imala uvid, usvojen je u četvrtak, 5. oktobra, na trećem sastanku Radne grupe za suzbijanje upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata i opreme u svrhu ulova ribe. Podrazumijeva konkretna zaduženja za sve aktere uključene u borbu protiv raznih vidova krivolova i nelegalnog ribolova na moru i slatkim vodama.

Predložene sveobuhvatne mjere obuhvataju nekoliko segmenata, počev od izmjena zakona, pojačanih kontrola, proširenja ingerencija kao i strategija za očuvanje ugroženih ili zaštićenih vrsta…

Državni organi, nevladin sektor, naučne institucije i javna preduzeća poput Nacionalnih parkova i Morskog dobra, kao i udruženja ribolovaca i neformalna grupa građana boraca protiv krivolova imaće svoja zaduženja i, shodno planu, dati doprinos.

Radna grupa čiji je cilj da preduzme konkretne poteze i koordinira snage svih u borbi protiv krivolova, formirana je odlukom Vlade Crne Gore koja je u maju usvojila informaciju o ne baš lijepom stanju mora, rijeka i jezera zbog krivolova koji ugrožava biodiverzitet, regularne ribare a državi nanosi nepovratnu štetu i jako loš imdiž.

Zaduženja policije

Kao jedna od glavnih mjera predviđa se formiranje posebnog tima policije i obezbjeđivanje neophodne opreme kako bi se stalo na kraj krivolovcima na moru.

To obuhvata uključivanje dva brza plovila, podršku sa kopna, kao i podršku Uprave pomorske sigurnosti koja posjeduje sve neophodne informacije o kretanju plovila, kako bi se mogla ispratiti ruta krivolovaca.

Jedno policijsko plovilo treba da stacioniraju na teritoriji Bigove, drugo na potezu BarBudva, i time pokriju skoro krizne tačke, dokazano krivolovne.

Napominje se da treba posebno kontrolisati najugroženije lokacije, a to su, kako se navodi u Planu, Zagora, Zukovica, ponta Mačka, ponta Vesla, Platamuni, Crni rt, Maljevik, Čanj, Volujica (val Bigovice), potez od Komine do Starog Ulcinja, Valdanos, potez od Valdanosa do Ulcinja.

Posebnu pažnju treba posvetiti i kontroli krivolova koji se odvija na lokacijama potopljenih brodova i prirodnih grebena na većim dubinama.

Plan predviđa da Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Uprava policije oštrije kontrolišu, u kontinuitetu, osobe za koje se osnovano sumnja da se bave nezakonitim ribolovom.

Planirano je i pokrivanje prostora i pozicija gdje se, prema operativnim podacima i prijavama građana, može očekivati upotreba eksplozivnih naprava radi vršenja nezakonitog ribolova.

Pored toga, neophodna je i stalna kontrola plovila za koje postoje indicije da se koriste za nezakoniti ribolov.

Inspekcija i ribočuvari

Prioritetno je, uz navedenu posvećenost policije rješavanju ovog problema, potrebno formiranje efikasne ribočuvarske službe na moru koja trenutno postoji samo na papiru i u gotovo neprimjenjivim okvirima.

Predviđeno je aktivno učešće Saveza sportskih ribolovaca na moru kao i Ministarstva poljoprivrede i svih klubova sa mora kako bi se napravio predlog rada i precizirao način finansiranja ribočuvara, odnosno obezbijedila oprema za rad.

Pored policije i ribočuvara, kao prirodni nastavak te kontrole Akcionim planom je zacrtano povećanje broja inspektora za morsko ribarstvo, nabavka opreme za inspekciju (čamac, automobili, oprema za kontrolu, računari, uniforme i ostala neophodna oprema kao i izrada jedinstvenog obrasca za pokretanje postupka: zapisnika za kontrolu i obrasca o privremenom oduzimanju opreme.

Potrebno je dati tačna ovlašćenja inspektorima i precizne procedure u njihovom postupku za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka. U tom kontekstu, navedeno je neophodno jačanje kontrole posjedovanja dozvola, vođenja dnevnika ulova i pravilno gobilježavanja alata.

Podjela zadataka

Akcioni plan, između ostalog, predviđa i izradu dugoročne strategije za određivanje ciljeva i smjernica očuvanja ugroženih vrsta.

Jedna od zanimljivih stavki u Akcionom planu je što se predviđa raskid ugovora sa zakupcima Morskog dobra koji koriste benefite „ribarskih kuća” na rijeci Bojani, kao i „komunalnih vezova”, a za koje se utvrdi da se bave nezakonitim ribolovom.

Praviće se i registar lica i privrednih subjekata koji se bave punjenjem boca za ronjenje, a planom je naznačeno da se pojača kontrola nelegalnog ronjenja noću, kada krivolovci ciljano ubijaju plemenite vrste ribe koje se traže na crnom tržištu. Radna grupa je predvidjela da se unutar nje formiraju tri podgrupe (za morsko ribarstvo, slatkovodno ribarstvo i zonu nacionalnih parkova), kako bi se efikasnije odvijala koordinacija između institucija, postigla odgovornost u radu, efikasnije pratile primjene mjera i bolje izvještavalo o tome što je urađeno na terenu.