Lašević do detalja iznio odbranu, tvrdi da nije htio da ubije Zečevića

Dvadesetdvogodišnji Marko Lašević, koji se sumnjiči za ubistvo Momira Zečevića (27), na saslušanju pred tužiteljkom Tatjanom Begović ispričao je sve detalje tog tragičnog događaja i iznio svoju odbranu.

Kako je CdM-u kazao njegov advokat Božidar Čarnak, Lašević je ispričao kako je došlo do tragedije, te da nije imao namjeru da ubije prijatelja i da je u tuči slučajno potegao obarač.

“On je insistirao da iznese odbranu čak je i predlagao poligraf iako to pravosnažno, nema nikakvog smisla. Tužilac je to odbio, Lašević je želio sve do detalja da iznese i odgovarao je na pitanja tužioca i na moja pitanja. Iscrpno je iznio odbranu, ne spori to što se desilo i da je on izvršilac”, kazao je Čarnak.

Okrivljeni je, kako dodaje Čarnak, kazao da ga je Zečević više puta zvao da mu pozajmi novac, što je Lašević odbijao.

Lašević je pred tužiteljkom ispričao da mu je Zečević uvrijeđen došao ispred kuće, gdje je nastala svađa kojoj je prisustvovala i rodbina okrivljenog.

Kako je, dalje naveo u opisu događaja, pale su teške riječi, a Lešević je izvadio pištolj i počeo da Zečevića udara po glavi.

“Udario ga je dva puta kundakom pištolja, a porodica okrivljenog ih je razdvajala sve vrijeme. Treći put ga je udario vrhom cijevi i tu je došlo do paljenja”, dodao je advokat.

Laševiću je određeno je zadržavanje 72 sata, a on će kod sudije za istragu biti saslušan u ponedjeljak.

Policija je jutros oko četiri sata uhapsila Laševića u podgoričkom naselju Zagorič. Pronađen je i pištolj kojeg je Lašević odbacio nakon bjekstva, a kojim je, kako se sumnja ubio Zečevića.

<<<U pucnjavi na Zlatici ubijen Momir Zečević, policija traga za napadačem<<<

Ovaj zločin dogodio se sinoć oko 18 sati, u blizini restotana “Tri bora” na Zlatici, gdje su se mladići sastali, a nakon kraće prepirke, Lašević je pucao na Zečevića i pogodio ga u glavu, pa pobjegao.

<<<Uhapšen Lašević zbog ubistva Zečevića, pronađen i pištolj<<<

Zečević je nakon toga prevezen u Klinički centar, gdje je od posljedica ranjavanja, oko 22 sata i preminuo.

Inače, Zečević i Lašević su bili u prijateljskim odnosima, a od ranije su poznati policiji zbog navodne povezanosti sa zagoričkim klanom.

A.Gajević