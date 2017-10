Miloš Marović slobodno šeta Beogradom, Svetozaru i dalje nije dobro

Miloš Marović i njegov otac, bivši funkcioner DPS-a Svetozar Marović i dalje se nalaze u Beogradu. O njihovom daljem statusu povodom optužbi Specijalnog državnog tužilaštva SDT da su dio imovine stekli na ilegalan način, još nije odlučeno.

Ročište na kojem bi trebalo da se razmatra zahjtev SDT-a da se trajno oduzme imovina Milošu Maroviću, zbog osnovane sumnje da ju je nezakonito stekao, zakazano je za 7. novembar.

Miloš slobodan građanin, Svetozar se liječi

Miloš Marović trenutno u Beogradu boravi kao slobodan građanin. Njemu je državljanstvo Crne Gore prestalo da važi i on je sada državljanin Srbije.

To je za CdM potvrdio advokat koji zastupa Miloša i Svetozara Marovića, Zdravko Begović.

Svetozar Marović je, prema riječima Begovića, i dalje u bolnici za mentalno zdravlje i njegovo zdravstveno stanje je loše.

“Još uvijek nema ništa novo što se tiče postupka koji se vodi protiv Miloša i Svetozara Marovića. Oni se nalaze u Beogradu. Svetozar Marović je i dalje u bolnici za mentalno zdravlje. Nema naikakvih promjena u odnosu na njegov status, on je pacijent, odnosno bolesnik”, kazao je Begović za CdM.

Sa svojim klijentom se, kaže, redovno čuje.

“Veoma je lošeg zdravstvenog stanja”, kaže nam Begović..

Miloš hoće kaznu da služi u Srbiji

Miloš Marović je podnio zahtjev Ministarstvu pravde Crne Gore da kaznu izdržava u Srbiji. Međutim, iz Ministarstva ranije su saopštili da je on dužan da kaznu izdržava u Crnoj Gori.

“Što se tiče odluke suda, to ćemo da vidimo. Postoji mogućnost podnošenja žalbi strane koja bude nezadovoljna. Na državnim organima je da reaguju”, rekao je Begović.

On objašnjava da je stvar nadležnih organa to kako će se dalje definisati Milošev dalji status u pogledu izdržavanja kazne. Dodaje da se to sad može regulisati odgovarajućim Međunarodnim ugovorima, u ovom slučaju između Srbije i Crne Gore.

Prema nagodbi koju je Miloš potpisao sa Tužilaštvom 30. decembra prošle godine, pored kazne zatvora on je prihvatio i da državi plati 380.000 eura.

Presuda mu je izrečena krajem jula, nakon što je Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice u ovom predmetu.

Oduzimanje imovine Miloša, njegove žene i njegovog šure

Specijalno državno tužilaštvo traži da se Milošu Maroviću oduzme zemlja u Prijevoru, stan u Budvi, stan koji se vodi na njegovu suprugu, stan i poslovni prostor njegovog šure.

Za njim je Interpol Podgorica raspisao potjernicu jer je presudom Višeg suda osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora zbog učešća u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza.

Že.Bojanić, S.Đukanović