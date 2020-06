MCP: Ko vodi istragu protiv Amfilohija tužilac ili policija

Mitropolija crnogorsko primorska reagovala je na navode osnovnog državnog tužioca Nikole Boričića koji je rekao da je naložio da se mitropolit crnogorsko primorske Amfilohije sa salušanja pusti iz Centra bezbjedosti Podgorica putsti u3 sati i 52 minuta, a ne u 17.15.

“Ako je tačno to što tvrdi tužilac Boričić, logično se postavljaju nekoliko pitanja: Ko je pod njegovim imenom postavljao pitanja nakon toga vremena, jer je nama od strane policijskog službenika rečeno da to on radi, kao i ko je mimo zakona odbio da izvrši naredbu tužioca i pusti na slobodu mitropolita Amfilohija”, naveli su advokati Amfilohija Dragan Šoć i Božo V. Milonjić.

Oni tvrde da ako tužilac Boričić, govori istinu onda je neko napravio krivično djelo i protivpravno lišio slobode Amfilohija u perodu od 13.52

sata do 17. 15 sati.

“Takođe, nameće se pitanje ko vodi istragu, tužilac ili policija? Po zakonu to je tužilac a po tužiocu Boričiću ispada da je to je policija. Ako tužilac Boričić i tužilačka organizacija iole drže do svog integriteta i autoriteta onda će, umjesto da nas upućuju da se raspitujemo po policiji ko je protivpravno zadržao Amfilohija u CB Podgorica, bez oklijevanja i čekanja podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica Uprave policije, da se utvrdi ko je počinio krivično djelo na koje smo ukazali, a koje se, podsjećamo, goni po službenoj dužnosti. Dok god tužilac Boričić i Tužilaštvo to ne urade smatraćemo da on ne govori istinu”, zaključili su Šoć i Milonjić.