Medenica: Neću dozvoliti da presude komentarišu oni koji nisu ušli u sudnicu

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica saopštila je da neće dozvoliti da sudske presude komentarišu oni koji, kako kaže, nikada nisu ni ušli u sudnicu.

Ona je komentarišući suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, rekla da je sudija Višeg suda u tom postupku Suzana Mugoša tokom cijelog procesa doživljavala uvrede.

“Vidjeli ste da smo iznijeli jedan vrlo težak predmet, prvi put crnogorsko sudstvo se susrijeće sa takvom vrstom predmeta – pokušaj terorizma, i vidjeli ste da smo omogućili da šira javnost u cjelosti prati tok tog postupka”, istakla je Medenica na sastanku sa predstavnicima ambasada.

Ona je saopštila da je transparentnost kiseonik svake demokratije, pa i crnogorskog sudstva.

“Želimo da svako vidi šta mi to radimo, a da li to radimo dobro to će ocjenjivati više sudske instance. Nećemo dozvoliti da nam daju ocjene neki koji apsolutno nikada nijesu ušli u sudnicu i ne znaju sadržinu dokaza, a daju sebi za hrabrost da ocjenjuju odluku ili da je kvalifikuju”, zaključila je Medenica.