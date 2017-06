Povrijeđeni Nikola Marković i Vanja Ćalović, napadač uhapšen

Direktorica MANS-a Vanja Ćalović teže je povrijeđena, a njen suprug zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Nikola Marković lakše, u incidentu koji se danas dogodio u stanu u kojem žive.

Novinar CdM-a kontaktirao je Markovića koji je još uvijek bio u policiji gdje je davao izjavu. U kratkoj izjavi za naš portal, Marković je kazao da ga je danas u stanu u kojem živi sa suprugom Vanjom Ćalović napao Dimitrije Ostojić, kojeg su angažovali za sitne popravke u stanu.

“Do incidenta je došlo kada mi je Ostojić ispostavio račun za poravke koje je radio po stanu. Kad sam vidio račun rekao sam mu da je preveliki i da ne želim da platim toliku sumu, već da treba da se dogovorimo. Na to mi je Ostojić odgovorio da ću platiti koliko piše i krenuo da viče. Kada sam to odbio da uradim, krenuo je čekićem na mene ali sam se izmakao. Onda me je udario keramičkom činijom u glavu i ja sam pao u nesvjest. Nakon toga me udarao rukama, a mislim i čekićem”, opisao je Marković ukratko ono što se dešavalo danas u njegovom stanu.

Marković je naveo da nakon što se on onesvijestio njegova supruga je pokušala da zaustavi Ostojića i prilikom kontakta sa njim zadobila je teške povrede ruke.

“Vanji je pokidao tetive na ruci i operisana je oko sat ipo. To je okarakterisano kao teška tjelesna povreda”, rekao je Marković.

Ostojić, koji je navodno godinama bio domar u MANS-u, zadržan je u policiji.

B.K.