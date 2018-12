Vještak odgovara na pitanja, advokat Radosavljević kažnjen

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine nastavljeno je danas u podgoričkom Višem sudu. I danas vještak Predrag Boljević odgovara na pitanja o njegovom nalazu.

11.15 Vještak odgovara na jučerašnja dodatna pitanja. Kaže da telefoni iPhone 4s i 5s, kao ni Samsung S5, nemaju mogućnost korišćenja dvije kartice istovremeno.

On je rekao da aplikacija Groundwire postoji i u besplatnoj i u verziji koja se plaća, a ta aplikacija se može koristiti i na iPhone-u.

10.50 Suđenje se nastavlja.

Vještak sudu objašnjava da je komunikacija na oduzetim telefonima bila moguća posredstvom aplikacija i bez kartica. Kazao je da je razlika između fabričkog sistema i onog koji je kasnije instaliran to što ovaj drugi korisniku omogućava da koristi opcije koja fabrika nije dozvolila.

10.20 Sud je dao pauzu.

9.55 Jovanović nastavlja sa pitanjima. Vještak pominje plan, pa ga sutkinja Suzana Mugoša pita da razjasni šta plan zapravo znači. Boljević odgovara da on radi prema svom planu, a u ovom slučaju to je plan testiranja. Kako je rekao, da bi znali šta je cilj i tok testa morao je da ima plan.

9.55 Advokat Dušan Radosavljević kažnjen je novčanom kaznom od 500 eura zbog nepoštovanja reda u sudu, jer je govorio, iako nije dobio riječ i sud ga je opomenuo.

9.05 Pitanja postavlja advokat Miroje Jovanović.

Vještak je kazao, odgovarajući na pitanje Jovanovića, da je nalaz napravljen 10. marta a predat 02. februara jer nije smatrao da je to previše bitno i istovremeno je imao druge poslove. On je istakao da nikada do sada nije vještačio telefon koji je rutovan.

Kako je rekao, na karticama nema podataka o telefonskim brojevima i one su bile deaktivirane.

Jovanović je ukazao da je vještak juče kazao da se besplatna verzija aplikacije GroundWire može skinuti sa ”Google Play” prodavnice, ali da oni nisu uspjeli da je pronađu, te je pitao Boljevića sjeća li se gdje je pronašao tu aplikaciju. Vještak je rekao da se ne sjeća.

On je objasnio da Goundwire, za razliku od Vibera, omogućava skrivanje identiteta pozivaoca.

Na jučerašnjem pretresu vještak je kazao da su telefoni oduzeti od Saše Sinđelića i Mirka Velimirovića bili rutovani, kako bi na njima mogle da budu korišćene i opcije koje je proizvođač fabrički zabranio, te kako bi bilo omogućeno da se u telefonu promijene neki podaci, što je u standaradnoj varijanti nemoguće.

Boljević je objasnio da su se komunikacije odvijale na internetu, te je bilo veoma teško ili nemoguće da budu presretnute mjerama tajnog nadzora.

Podsjetimo, optužnicom Specijalnog tužilaštva obuhvaćeni su dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević.

Optužnicom su obuhvaćena i tri crnogorska državljanina – lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihailo Čađenović, službeni vozač DF-a, dok se postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića vodi posebno.