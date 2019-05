Nastavljeno suđenje Stanoviću za ubistvo Lašmanove

U nastavku dokaznog postupka na suđenju Arseniju Stanoviću, optuženom za ubistvo državljanke Ukrajine Anastasije Lašmanove 11. maja prošle godine, danas je u Višem sudu u Podgorici pročitan dio pisanih dokaza, na koje niko od učesnika u postupku nije imao primjedbi.

Na narednom pretresu zakazanom za 27. maj, sudija Predrag Tabaš naložio je da se pozove vještak obducent. Iako je bilo planirano da se danas završi saslušanje svjedoka, to se nije desilo jer je svjedok Miloš Branković trenutno nedostupan nadležnim organima. Sud je obaviješten da je Branković napustio teritoriju Crne Gore 4. aprila.

Na današnjem pretresu pročitan je izvještaj Uprave policije o pregledu lica mjesta i izuzimanju tragova, te službene zabilješke policijskih službenika, za koje je sudija Tabaš pojasnio da se ne može koristiti kao dokaz u postupku.

Pročitane su i saglasnosti vlasnika lokala i objekata o izuzimanju video zapisa sa sigurnosnih kamera, kao i zapisnici o pretresanju stanova i prostorija koje koristi otac optuženog. Takođe, pročitan je i izvještaj mobilnih operatera koji se odnosio na 12 brojeva telefona optuženog Stanovića.

Podsjetimo, iznošenje odbrane okrivljenog bilo je zatvoreno za javnost “zbog iznošenja činjenica koji se tiču njegovog ličnog i porodičnog života”. Ipak, nakon tog ročišta okrivljeni je prije saslušanja svjedoka želio da doda par rečenica koje je prethodno izostavio, a smatra ih bitnim. Tada je naveo da je u oktobru 2017. godine čuo da se Anastasija počela zabavljati sa Stevanom Banićevićem.

“Majci sam to kazao nakon mjesec dana, jer me stalno pitala zašto ćutim. Ispričao sam joj sve do detalja i kazao da patim. U decembru 2017. išao sam kod jednog doktora kući, dobijao sam ljekove za smirenje, ne sjećam se koje. Kada bih zaplakao majka bi mi govorila da ne patim jer ima još djevojaka”, naveo je optuženi Stanović.

Prema navodima optužnice VDT-a, okrivljeni je najmanje 26 puta udario Lašmanovu, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta. Tužilaštvo tereti Stanovića je Lašmanovu ubio s predumišljajem.