Ubistvo braće Ćulafić: Zbog pristrasnosti traži se izuzeće sudije Moštrokol

U podgoričkom Višem sudu, nakon rekonstrukcije ubistva braće Davorina i Danijela Ćulafića, nastvaljeno je suđenje okrivljenom za navedeno krivično djelo Mašanu Čoguriću, pred sudskim vijećem sudije Vesne Moštorkol. Otac ubijene braće Ćulafić tražio je danas izuzeće sudije Moštrokol, jer smatra da je pristrasna prilikom suđenja.

Prilikom gledanja snimka rekonstrukcije u maloj sudnici Višeg suda, vidjelo se kada je Čogurić upitan da li može da uđe u ložu lokala gdje je sjedao i gdje se ubistvo desilo, rekao je da ne može.

“Ne mogu da uđem u ložu jer se psihički loše osjećam. Posmatraću rekonstrukciju iz daljine”, kazao je Čogurić.

Nakon rekonstrukcije krivičnog djela, porodica Ćulafić imala je primjedbe jer otac braće Ćulafić nije mogao neometano da prati tok rekonstrukcije, jer ga je kako kaže, remtila nepoznata osoba, za koju misli da je policajac u civilu.

“Toj osobi sam pokušavao da objasnim da ja nisam osumnjičeni, već da je to Čogurić Mašan. Druga primjedba odnosi se na to što je u toku rekonstrukcije advokat Danilo Mićević govorio svjedoku Kolašincu šta će da kaže, a Vi ga Moštrokol niste opomenuli. To tumačim kao pristrasnošću suda advokatu Mićeviću”, rekao je otac braće Ćulafić.

On je naglasio da je bitno da sve primjedbe uđu u zapsinik.

“Bitno je zbog javnosti i moje djece”, rekao je otac stradalih mladića, na šta je Moštorkol rekla da nije on ovdje zbog javnosti.

“Zamijenili ste likove okrivljenog i oštećenog”, pojasnio je otac stradalih mladića sudiji Moštrokol.

Rekonstrukcija ubistva bez dva svjedoka

Rekonstrukcija ubistva braće Ćulafić desila se 11. septembra u lokalu “Moskva”, a predhodno je odložena zbog nepojavljivanja glavnih svjedoka Radene Milovanović i Mijata Marijanovića.

Moštrokol je odredila da rekonstrukciji prisustvuje vještak medicinske struke dr Nemanja Radojević, balističar Božidar Bakić i svjedoci Erna Baković, Senada i Edin Kolašinac, Ana Medojević, Radena Milovanović i Mijat Marjanović.

Tokom višečasovne rekonstrukcije, četvoro svjedoka pokazivalo je gdje su bila kritičnog dana braća Ćulafić i okrivljeni Čogurić, a dva svjedoka se nisu pojavila.

Ukinuta presuda od 13 i po godina zatvora

Nakon što je Apelacioni sud ukinuo presudu kojom je Čogurić osuđen na 13 i po godina zbog ubistva braće Ćulafić 15. februara 2014. godine, na Starom Aerodromu u lokalu “Moskva”, taj predmet je dodijeljen sutkinji Moštrokol.

Prvostepenu osuđujuću presudu donio je sudija Vladimir Novović, koji je ocijenio da je Čogurić teško ubistvo počinio u prekoračenju granica nužne odbrane. U žalbenom postupku, zastupnik optužbe je zastupao stav da optuženi nije pucao u njih u nužnoj odbrani, dok je Čogurićev advokat isticao da se radi o školskom primjeru tog instituta, jer je njegov branjenik bez svoje krivice doveden u stanje u kome nije imao izbora.

U odluci Apelacionog suda se navodi da je činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđeno u odnosu na odlučnu činjenicu da li je optuženi kritične prilike bio fizički napadnut od strane oštećenih. Navodi se da su nejasni i razlozi prvostepene presude u dijelu u kojem se obrazlaže prekoračenje nužne odbrane “jer je upotrijebio neadekvatno sredstvo vatreno oružje u situaciji kada je logično bilo očekivati da će na njegovu stranu stati u zaštitu njegov prijatelj, kao i druga lica koja su se nalazila u lokalu i tako spriječe evidentan napad oštećenih.

USKORO OPŠIRNIJE…

Žana Bojanić