Nikšićani uhapšeni zbog krijumčarenja ljudi

Policija je uhapsila Nikšićane V.S, F.M. i M.V. zbog sumnje da su nedozvoljeno prelazili državnu granicu i krijumčarili ljude.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, na putu Stegvaš – Ostros zaustaviljena su i kontrolisana dva vozila, jedno marke „Renault” kojim je upravljao F.M. (26) iz Nikšića u kojem se nalazilo devet stranih državljana i drugo vozilo takođe marke „Renault” kojim je upravljao M.V. (22) iz Nikšića, a sa njim je zatečen jedan stani državljanin.

“Od ukupno zatečenih deset stranih državljanabilo je dvoje djece i nijedno lice nije posjedovalo lična dokumenta”, ističu iz policije.

Istraga je dovela do sumnje da su F.M. i M.V, po prethodnom dogovoru sa V.S. (30) iz Nikšića, iznajmili vozila od rent a car agencije kako bi preuzeli strane državljene i za novčanu naknadu od po 100 eura ih prevezli od Ulcinja do Nikšića.

Polici ja sumnja da je prethodno V.S. stupio u kontakt sa jednom osobom iz Albanije i sa njim je dogovorio da za 1.200 eura organizuje prevoz stranaca do Nikšića.

V.S. je, sumnja se, kasnije angažovao F.M. i M.V, obezbijedio im vozila i dao kompletne instrukcije o mjestu preuzimanja stranih državljana.

V.S. je uhapšen u Nikšiću.

