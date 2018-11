Nuhodžić: Ništa nije preče od bezbjednosti države i građana

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić saopštio je danas u Beču na sastanku sa kolegama iz više država da su saradnja, afirmacija evropskih vrijednosti i dalje jačanje pravne sigurnosti jedine garancije bezbjednosti koja neće biti ugrožena izazovima, kao što su organizovani kriminal, sajber napadi, ilegalne migracije, terorizam i nasilni ekstremizam.

Naveo da je Crna Gora proces pristupanja Evropskoj uniji prepoznala kao najbolji način da taj cilj obezbijedi i da, stoga, značajnu pažnju posvećuje jačanju vladavine prava kao najboljoj prevenciji nestabilnosti.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić sa kolegama u Beču: Ne smije nam ništa biti preče od onoga što direktno utiče na bezbjednost naših država i naših građana. CG odgovornim pristupom bezbjednosti štiti i sebe i druge pic.twitter.com/fnXCcH6eF8 — Vlada Crne Gore (@VladaCG) November 19, 2018

“Situacija na našem kontinentu je jedinstvena u novijoj istoriji kada je riječ o bezbjednosnim izazovima: svi se suočavamo sa istim ili gotovo istim prijetnjama. Samo je njihov intenzitet različit. Ovu činjenicu zato treba da iskoristimo na način da još intenzivnije sarađujemo i da bez izuzetka sprovodimo ono što dogovorimo, odnosno da najbrže što možemo i sa najvećim kvalitetom i zalaganjem završavamo preuzete obaveze. Jedino tako možemo biti efikasni. Ne smije nam ništa biti preče ili veći prioritet od onoga što direktno utiče na bezbjednost naših država i naših građana“, rekao je Nuhodžić.

On je to kazao na konferenciji “Evropske vrijednosti, vladavina prava i bezbjednost”, na kojoj je učestvovao na poziv saveznog ministra unutrašnjih poslova Republike Austrije Herberta Kikla, a koja je organizovana u okviru austrijskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.

Nuhodžić je saopštio da globalni bezbjednosni izazovi sa kojima se svakodnevno suočavamo traže od nas da budemo ujedinjeni u odgovoru na njih.

“Da bismo krijumčarima ljudi, trgovcima drogom, oružjem ili potencijalnim teroristima stali na put, moramo da djelujemo udruženo. Odgovor na ove izazove može biti samo u saradnji među državama. Izazovi su takvi da je dovoljno da jedna karika popusti – to onda predstavlja problem ne samo jedne države, nego daleko širi. Crna Gora je, prije svega, odgovorna država, dosljedna u realizaciji svih preuzetih obaveza. Jer mi držimo da time ne štitimo samo sebe nego i druge. Zato želim da afirmišem dosadašnji princip na našim sastancima na kojima ne razgovaramo samo o izazovima i planovima, već i otvoreno analiziramo šta smo uradili. To je naša odgovornost i to smo dužni našim građanima“, rekao je ministar.

S.Đ.