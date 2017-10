Nema pritvora za Novljanina: Pucao da bi zastrašio sugrađanina

Simu Doderu (64), osumnjičenom da je pokušao da ubije Duška Polića, odbijen je pritvor nakon saslušanja kod sudije za istragu Miroslava Bašovića, potvrdio je za CdM njegov advokat Željko Đukanović.

“Sudija za istragu nailazi da je okrivljeni osnovano sumnjiv za kd nedozvoljeno držanje oružja, ali ne i za kd ubistvo u poušaju. Iz spisa proizilazi da oštećeni nije pogođen, da je u pištolju osim onoga metka koji je ispaljen bilo još metaka. Iz toga proizilazi osnovanost odbrane okrivljenog da nije imao namjeru da ubije oštećenog. Očigledno je da je okrivljeni ispalio metak samo u funkciji zastrašivanja oštećenog”, piše u obrazloženju odluke sudije za istragu u kojoj je CdM imao uvid.

Đukanović je za CdM kazao da je njegov branjenik pred sudijom za istragu tvrdio da je samo želio da uplaši Polića.

“Rekao je da je dobar strijelac i da je htio da ga ubije da bi to i uradio, jer je oštećeni bio udaljen samo tri metra od njega”, kazao je Đukanović za CdM.

U obrazloženju se navodi da je sudija za istragu saslušao okrivljenog na okolnosti od značaja za donošenje odluke o pritvoru.

“U svom iskazu okrivljeni ponavlja navode iz odbrane pred tužocem i navodi da se dugo poznaje sa oštećenim sa kojim ima poremećene odnose u zadnjih nekoliko godina, jer ga oštećeni stalno provocira, pa je zbog toga juče u 03.30 sati ustao jer nije mogao da spava od nervoze zbog tih provokacija oštećenog. Uzeo je pištolj, stavio ga za pojas i otišao je u šetnju. Kada šeta obično to radi po betonskom putu koji prolazi kroz naselje Topla 3, a pored garaže u kojoj stanuje oštećeni Polić vidio je kako oštećeni kada je vidio njegov nailazak hvata se rukom između svojih nogu i pokazuje mu srednji prst, kao što je to radio i mnogo puta ranije”, piše u obrazloženju.

Navodi se da je tada iznerviran Doder izvadio pištolj i sa udaljenosti od nekoliko metara opalio samo jedan metak u pravcu Polića, ali mimo njega jer mu nije bila namjera da ga pogodi, već da ga uplaši zbog tog njegovog ponašanja. Nakon toga je ostavio pištolj za pojasom i podigao kamen sa zemlje i krenuo prema Poliću i tu ispred garaže u se Doder i Polić dohvatili rukama i počeli da se udaraju.

Oštećenog je udarao onim kamenom i šakom, a oštećeni njega nekom drvenom palicom i šakom. Tu su se udarali i gurali i u jednom momentu su popadali i tako se razdvojili. Oštećeni je otišao negdje, a okrivljeni je krenuo put svoje kuće.

“S.D. je na štetu D.P. iz Herceg Novog, počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju. Osumnjičeni je istog dana uhapšen i uz krivičnu prijavu priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio kd ubistvo u pokušaju, u sticaju sa kd nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Tužilac je za S.D. nakon saslušanja donio rješenje o zadržavanju u policijskim prostorijama do privoda nadležnom sudiji za istragu”, sapšteno je iz UP.

Doder je, kako se sumnja, juče oko 03.30 časova, došao do stana u kojem boravi Polića.

“Kada je D.P. otvorio vrata, S.D, sa kojim je ranije imao nesuglasice, je kako se sumnja u ruci držao pištolj uperen u njegovom pravcu uputivši mu prijetnje. D.P. je tada svojom rukom sklonio ruku S.D. u kojoj je ova osoba držalo pištolj i tada je došlo do ispaljenja projektila koji nije pogodio oštećenog već je završio u vratima. Zatim je došlo do fizičkog obračuna u kojem je S.D, sumnja se, zadao D.P. više udaraca drškom pištolja u predjelu glave nanoseći mu povrede”, saopšteno je iz UP.

Službenici CB Herceg Novi su, postupajući po saznanju za događaj, pronašli S.D. i tom prilikom oduzeli mu pištolj “Pietro Beretta“ sa četiri metka u okviru i jednim metkom u cijevi, koji je inače S.D. imao u ilegalnom posjedu.

Predmetni pištolj koji je, kako se sumnja, Doder koristio prilikom izvršenja navedenog krivičnog djela će biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru.

Žana Bojanić