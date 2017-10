Odbrana traži da se iskaz Sinđelića izdvoji iz spisa, Katnić se protivi

U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Ključni svjedok u slučaju pokušaja terorizma 16. oktobra prošle godine, Aleksandar Saša Sinđelić, stigao je jutros u Viši sud u Podgorici gdje je trebalo da svjedoči. Ipak on danas “nije došao na red”. Odbrana je tražila da se njegovi iskazi izdvoje iz spisa, zbog, kako kažu, iznošenja neistina. Takođe tražili su od Suda psihijatrijsko vještačenje Sinđelića. Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić usprotivio se takvim prijedlozima.

Današnjem pretresu prisustvovao je i optuženi Branislav Dikić. Postupak protiv Dikića spojen je sa ostalim optuženim u ovom predmetu.

Tok suđenja:

12:31 Današnji pretres se prekida i biće nastavljen sjutra.

12:30 Tužilac Katnić je rekao da je očigledno da je riječ o odugovlačenju postupka.

“Tražim da sud povodom ovog predloga primijeni član 41, stav 6, i odbaci predlog s ovim ciljem. Ja samo obrazlažem da je to očigledno. Prije 15 dana je odbranu iznosio Mandić, i imalo se kad tražiti izuzeće. Danas treba svjedok saradnik da dođe ovdje”, rekao je Katnić.

12: 28 U trenutku kada je sudija Mugoša naložila da se u sudnicu uvede Sinđelić, advokat Nikola Bulatović je zatražio njeno izuzeće, pod izgovorom da njegov branjenik Andrija Mandić nije imao ravnopravan tretman pred sudom.

12:25 Sutkinja Mugoša je odbila da se odbrani dostave zapisnici o saslušanju Sinđelića dok je imao status okrivljenog, a da će se o ostalim pitanjima izjasniti naknadno.

11: 56 Pauza do 12.15 sati

11:48 Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić izjasnio se na prijedlog odbrane da se Sinđeloviće izjave isključe iz spisa, i da se naloži psihijatrijsko vještačenje. Kazao je da je o svemu tome Sud već odlučio svojim rješenjima.

“Što se tiče iskaza svjedoka saradnika taj svjedok je dao iskaze nakon što mu je sud dodijelio taj status, a rješenje je proisteklo iz iskaza koji je dao kao okrivljeni. Što se tiče psihijatrisjkog vještačenja ne radi se o više vještačenja, već o samo jednom, koje je poznato. To vještačenje svi dobro znaju u krivično pravnom smislu. Bio je uračunljiv”, pojasnio je Katnić.

11:30 I advokat Petronijević je podržao zahtjev za izuzimanje zapisnika sa salušanja Sinđelića u tužilaštvu.

On je dodao da je u više od deset navrata Sinđelić odbio da odgovori na pitanja branilaca optuženih. Naveo je da postoje zakonski preduslovi za izmjenu rješenja o dobijanju statusa svjedoka saradnika za Sinđelića.

“Podržavam inicijativu da se Tužilaštvo posebno izjasni o statusu svjedoka saradnika. Ne stoji činjenica da je to pravosnažno odlučeno. To nije presuda, već procesno rješenje. Zakon predviđa mogućnost izmjene ovakve odluke suda”, naveo je Petronijević.

11:15 Jovanović takođe predlaže da se izvrši neuropsihijatrijsko vještačenje Sinđelića.

”Tek nakon toga ćemo moći da saslušamo svjedoka saradnika”, dodao je Jovanović.

Advokat Nikola Bulatović se pridružio zahtjevu kolege Jovanovića.

11:10 Advokat Miroje Jovanović je rekao da odbrana nije imala pristup nekim spisima predmeta.

”Sve što ima tužilac, uključujući i sav materijal kojim se može dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka mora imati i odbrana”, rekao je Jovanović.

11:08 Predlogu se usprotivio specijalni tužilac Milivoje Katnić. Rekao je da je potrebno da svjedok saradnik svjedoči i kaže sve.

”Znaćemo sve kada on bude svjedočio. Sve drugo je odugovlačenje i naravno da se protivim ovom predlogu”, dodao je Katnić.

11:06 Branilac Mihaila Čađenovića, advokat Dražen Medojević pozvao je državnog tužioca, Milivoja Katnića da se izjasni o predlogu ukidanja statusa svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću i davanja statusa okrivljenog, zbog kako kaže, iznošenja neistina.

“Ukoliko tužilac ne želi da stavi taj predlog vi ste dužni da, zbog iskazanih neistina, izuzmete njegove iskaze iz spisa”, kazao je on.

11:03 Milan Knežević je kazao da ne poznaje Dikića i da je prvi put čuo za njega 16. oktobra, te da mu nije poznato da je iko iz DF poznavao Dikića i pominjao ga.

“Optužene sam prvi put vidio na sudu”, kazao je on.

11:00 Okrivljeni Dikić se osvrnuo na prethodno iznošenje, i kazao da nije bio u Crnoj Gori u oktobru 2015. godine i da nije obučavao pripadnike SAJ-, već Posebnu jedinicu policije i to u taktičkom pogledu.

10:59 Ma pitanje advokata Radosavljevića, okrivljeni Mandić je kazao da je bilo brutalne primjene sile, u noći 24. oktobra 2015.

10:53 Mandić je naveo da je tek nakon pokretanja postupka saznao da je Dikić obučavao jedinice SAJ i PJP Crne Gore. On kaže da nije upoznat da je Dikić učestvovao u suzbijanju demonstracija u oktobru 2015. ali da ih je on obučavao prije toga.

10:52 Okrivljeni Dragan Maksić, Mihailo Čađenović i Andrija Mandić kazali su da ne poznaju Bratislava Dikića i da ga niko u njihovom prisustvu nije pominjao.

10:42 Milić je kazala da nije bilo riječi na dolazak na bilo kakav skup, već da su došli u goste na poziv ravnogorskog pokreta Kolašin.

“To je od strane tužilaštva danima plasirano preko sredstava javnog informisanja. Mi smo došli po pozivu ravnogorskog pokreta Kolašin kod njih u goste”, kazala je ona.

10:39 Milić je kazala da nije imala kontakt sa Mirkom Velimirovićem.

10:37 Optužena Milić Branka kazala je, odgovarajući na pitanje advokata Gorana Petronijevića, da ne poznaje lično Dikića, te da se sa njegovim imenom nije susretala prilikom aktivnosti koje je navela u odbrani.

“Nikada se sa njim nisam srela”, kazala je ona.

10:35 Dikić je rekao “da se državni udar ne može izvesti bez upliva vojske i policije”.

“Mora postojati podrška od ljudi koji se nalaze u državniim organima i imaju određene funkcije”, kazao je on.

10:34 Dikić je kazao da je više puta dolazio u Crnu Goru na sastanke sa zvaničnicima iz cnogorskog MUP i da su odlično sarađivali. On je naveo da je učestvovao u obuci posebnih policijskih jedinica Crne Gore u suzbijanju najozbiljnijih oblika kriminaliteta.

10:31 Za planove koji su navedeni u optužnici, Dikić je rekao da “uz svo poštovanje, ne bi izabrao ove ljude”.

“Članovi organizacije koji planiraju terorističke aktivnosti moraju se poznavati, sarađivati i biti u stalnom kontaktu”, rekao je Dikić.

10:26 Dikić je rekao da je nemoguće da 500 ljudi, koliko je navedeno u optužnici, i “ova šačica ljudi može da izvrši ‘državni udar’, iako se termin ne pominje u optužnici”.

10:21 Dikić je kazao, odgovarajući na pitanje Milana Kneževića, da ima 26 godina efetktivnog radnog staža u MUP-u Srbije, u Specijalnim anitterorističkim jedinicama.

“Obavljao sam najsloženije poslove, kao što su aktivnosi u sprječavaju terorzima do hapšenja najvećih kriminalaca. Prošao sam put od izvršioca do rukovodioca”, kazao je on.

10:18 Optuženi Dikić je kazao da nema pitanja nakon iznošenja njegove odbrane.

9:59 Katnić je rekao da tužilaštvo podržava svaku medicinsku pomoć za svakog optuženog ali ne i ovaj predlog branioca Dikića jer, kako kaže, vrijeđa i ljekare koji su radili i Tužilaštvo i državu.

9:55 Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić zatražio je od suda da spriječi odbranu da odugovlači proces i da su radnje usmjerene ka tome da se spriječi saslušanje svjedoka saradnika, Aleksandra Sinđelića.

“Pretres će biti završen”, poručio je on.

9:53 Nakon konsultacija advokat Petrović Milan traži da se omogući da dođu ljekari iz Beograda i pregledaju Dikića.

9:36 Sudija Mugoša opet daje pauzu od deset minuta za konsultacije.

“Obezbijedićemo vam malu sudnicu”, kazala je ona.

9:31 Advokat Petronijević kaže da uprkos odobrenoj pauzi njemu nije dozvoljeno da se nasamo konsultuje sa Dikićem, jer je komandir stajao svega samo par metara od njih.

9:16 Dikić ističe da ne želi da se u Sudu više govori o njegovom zdravstvenom stanju jer se, kako kaže, time uzbuđuje njegova porodica. On je rekao i da želi da se konsultuje sa svojim advokatima.

9:14 Advokat Dikića, Goran Petronijević traži konsultacije sa svojim braniocem. Ističe da sumnjaju u u nalaze vještaka, te traži da se odbrani učini dostupnim dio uzoraka koji su uzeti prilikom operacije Dikića, kako bi se analizirali u Beogradu.

9:10 Sudija pročitala nalaz i rješenje vještaka o zdravstvenom stanju Dikića. Navodi se da je obavljena hirurška intevencija, trenutno bez potrebe za bilo kakavom terapijom. Saopštila je da je optuženi Dikić, nakon operacije u Kliničkog centru Crne Gore, sposoban da prati i učestvuje u daljem postupku.

9:05 Počelo ročište, sudija Suzana Mugoša spojila postupak protiv Bratislava Dikića sa ostalim optuženim u ovom predmetu.

O izručenju Sinđelića kad dođe vrijeme

Sinđelićevo izručenje ranije su tražili hrvatski pravosudni organi radi izdržavanja kazne od 21 godinu zatvora zbog ubistva, ali po tom osnovu još nije saslušavan u Crnoj Gori. Kako je Dnevnim novinama rečeno iz Višeg suda u Podgorici, saslušanje će biti obavljeno kada se za to steknu uslovi.

“Sudija za istragu će saslušati A.S. kada se obezbijedi njegovo prisustvo u skladu sa zakonskom procedurom”, naveli su iz Višeg suda u Podgorici. U svakom slučaju, domaće pravosuđe nije u obavezi da ga izruči drugoj državi sve dok je u Crnoj Gori u toku krivični postupak.

Prema navodima optužnice, planiranom destabilizacijom na dan izbora rukovodili su dvojica Rusa, za koje se vjeruje da su agenti ruske obavještajne službe, Edvard Širokov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu. Oni su, kako se sumnja, od početka 2016. godine do 15. oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, Srbiji i Rusiji, postupali “u namjeri da ozbiljno zastraše građane Crne Gore, napadnu na život i tijelo drugog, ozbiljno ugroze i povrijede osnovne ustavne, političke i društvene strukture Crne Gore i spriječe Crnu Goru da pristupi NATO Alijansi”.

Osim toga, Šišmakov je, kako se navodi u optužnici, nakon propadanja plana o terorističkom napadu u Crnoj Gori, zatražio od Sinđelića da pronađe osobu koja zna da koristi vatreno oružje i koja će, u Podgorici, ubiti tadašnjeg predsjednika Vlade Mila Đukanovića.

Obezbjeđivao novac, oružje, uniforme

Sinđelić je, kako vjeruje Tužilaštvo, bio zadužen da vrbuje druge članove organizacije, prima i predaje novac između organizatora i članova grupe, obezbijedi oružje, telefone, kupi policijsku opremu, uniformu, štitnike, palice, pancire, suzavac, gas masku i drugu opremu koju bi prilikom napada na Skupštinu koristili članovi grupe.

Ovaj svjedok ranije je tužiocu do detalja iznio uloge i zadatke svih optuženih. Tvrdio je da je u operaciji koja je planirana nakon zatvaranja biračkih mjesta 16. oktobra prošle godine, više stotina ljudi iz više pravaca trebalo da uđe u Crnu Goru i učestvuje u demonstracijama. Akcijom ispred Skupštine, po njegovim tvrdnjama, trebalo je da rukovodi političar Demokratskog fronta čiji identitet nije otkrio, ali je naveo da se radi o osobi koja dobro govori ruski jezik.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva su, osim dvojice ruskih državljana, obuhvaćeni lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, Mandićev vozač Mihailo Čađenović, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milan, Dušić Milić, Dragan Maksić, te Predrag Bogićević i Nemanja Ristić kojima se sudi u odsustvu.

Postupci odvojeni u odnosu na Miloša Jovanovića i Bratislava Dikića.

Većina okrivljenih je ranije negirala krivicu, a Jovanović je potvrdio da mu je upravo Sinđelić nudio da bude dio logističke mreže koja je pripremala teroristički napad na dan izbora.

Ponudu nije u cjelosti prihvatio ali je, kako je tada ispričao, za 500 eura prihvatio da demolira kancelarije DF na Starom aerodromu, kako bi se stvorio privid da iza toga stoji vlast.

A.Rahović