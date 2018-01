Ko je manipulisao oduzetim telefonima?

Vještak za elektrokomunikacije Predrag Boljević kazao je da je očekivano da telefoni, koje su koristili svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma Saša Sinđelić i optuženi Bratislav Dikić, od aprila, kada ih je vratio sudu, imaju nivo punjenja koji je prikazan u sudnici.

Telefoni iz dokaznog materijala, koji su bili zapečaćeni od aprila, upaljeni su danas u sudnici, a utvrđeno je da imaju 94 odsto i 76 odsto baterije.

Svjedok saradnik Saša Sinđelić istakao je da su telefoni, koji su mu predočeni, korišćeni za razgovore preko specijalne aplikacije.

Baterije telefona su skoro pune, pa je odbrana istakla da ih je neko koristio te da takvi ne mogu biti dokazi.

Glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić tvrdio je da je moguće da je odbrana manipulisala telefonima preko nekog iz Suda.

Pojasnio je da su telefoni ugašeni sedam mjeseci, te da je moguće očekivati gubitak energije baterije do 14 odsto. Odbrana smatra da od njega nisu dobili jasna objašnjenja, pa su predložili da se uradi novo vještačenje.



Suđenje se nastavlja sjutra u devet časova.

Tok suđenja uživo:

15.15

Suđenje se nastavlja sjutra u devet časova.

15.10

Tužilac Čađenović je pitao svjedoka saradnika da li može da pokaže aplikaciju preko koje je vršena komunikacija.

”Ovo što je nešto krivudavo moglo bi da bude to, a sada ću da pogledam da nije na drugom mjestu”, kazao je Sinđelić.

15.04

Katnić je ocijenio da je ovo odugovlačenje postupka.

“Tužilaštvo traži da se nastavi saslušanje svjedoka saradnika. Ovo je nova faza gdje bi trebala Šeherezada i otomanska imperija da radi 1001 dan”, ističe Katnić.

Advokat Petronijević je kazao da imajući u vidu ovakvo izjašnjenje tužioca, a da ne bi odbrana odugovlačili postupak kao što to tužilac navodi, odbrana bi sjutra da radimo kao što je planirala.

“A da nakon sjutrašnjeg dana sud donese odluku o potencijalnom prekidu postupka do dobijanja nalaza i mišljenja”, rekao je Petronijević.

14.54

Odbrana predlaže sudu da neki drugi vještak koji je, kako kažu, stručan uradi vještačenje telefona.

14.50

Dikić dodaje da su to noviji telefoni i da su počeli da se koriste par mjeseci prije nego što su oduzeti.

“Tražim da uđe u zapisnik da su baterije bile na 100 odsto prije nego što su zapečaćeni telefoni”, naglašava Dikić.

Advokat Petronijević je pitao vještaka da li isključuje mogućnost da su u telefonima Ajfon i Samsung litijum polimerske baterije.

”Ne isključujem naravno moguće je da jesu i moguće je da je snaga gotovo ista”, ističe vještak.

14.45

Vještak je naglasio da svi ispitani telefoni imaju različite baterije od baterija u telefonu Lenovo, pa zato nije validno da ih poredi.

Provjerava telefone optuženog Dikića.

”U pitanju je Samsungov aparat takođe sa litijum jonskom baterijom i ne pripada klasi pametnih telefona. Stanje baterije je tako da ne dozvoljava podizanje sistema”, kazao je vještak.

Pojasnio je da drugi telefon marke Nokia takođe ne može da uključi.

“Aparat takođe ima litijum jonsku bateriju i nije pametni telefon. Treći telefon marke Ajfon 6 je ispražnjen i ne može da se upali. Integrisana je baterija i ne može da se ukloni kako bi se vidjelo koja je”, tvrdi vještak.

Četvrti telefon marke Galaxy S6 može da se uključi.

“A baterija je na četiri odsto, takođe se ne mogu izjasniti koji je tip baterije jer se radi o modelu sa integrisanom baterijom”, kazao je vještak.

14.38

Advokat Petronijević je kazao vještaku da mu nije potreban alat, već da telefon može otvoriti novčićem od jednog eura i pitao ga da li mu je poznato da je telefon marke KAT napravljen da bude najizdržljiviji i da ima baterije sa najdužim trajanjem.

‘”Upoznat sam sa tim”, kazao je Bolejvić. Otvorio je telefon sa novčićem.

”U telefonskom aparatu marke Katapilar nalazi se litijum jonska baterija od 3.7 volti i 1300 miliamper časova kapciteta, što se ne može reći da je neki kapictet u odnosu na Lenovo koji ima 4000 miliamper časova po fabričkim specifikacijama”, pojasnio je vještak.

14.31

Vještak je utvrdio da drugi telefonski aparat “Alkatel” neće da se upali, i da nije baš u najboljem stanju.

“Takođe u njemu je litijum jonska baterija, nije litijum polimerska kao što je u telefonu Lenovo”. Nivo baterije je takav da ne dozvoljava paljenje”, dodao je vještak.

Treći telefon marke KAT vještak nije mogao da otvori jer mu je za njega potreban alat.

“Baterije u telefonskim aparatima nisu baterije istog tipa koje su u Lenovo telefonima. Nemaju iste karakteristike”, pojašnjava vještak.

14.23

Suđenje se nastavlja. Sud je prihvatio predlog odbrane da se uključe i ostali telefoni.

Vještaku su prezentovani telefoni koji su oduzeti od svjedoka saradnika.

Nakon paljenja telefona vještak je utvrdio da telefon Nokia C1-01 koji ne pripada kategoriji smart telefona, tako da bih ga za ovaj dio izuzeo jer nije isti način punjenja baterija.

“Litijumska je baterija ali ne mogu da znam da li je litijum jonska. Baterija ovog telefona je skoro prazna, kakvo je stanje bilo prije ostavljanja to ne znam”, tvrdi vještak.

14.05

Pauza deset minuta.

13.58

Glavni specijalni tužilac Katnić smatra da je vještak doveden da odgovori na pitanje da li je moguće da ove baterije budu na ovom stepenu, i samo to.

“Ovo je za tužilaštvo bez značaja. Ako je odbrani značajno neka sud odluči do kad će ovo da traje”, rekao je Katnić.

13.55

Advokat Radosavljević ističe da je odbrana dobila više mogućnosti, jer vještak ne isključuje nikakvu mogućnost.

“Prvo je tvrdio da postoji mogućnost da su baterije na ovom nivou prirodnim putem, a da bi sada odgovarajući na moje posljednje pitanje kazao da ne isključuje mogućnost da je neko manipulisao telefonima. On je danas dao jednostavno mišljenja i mogućnosti a ne tvrdnje”, naglasio je Radosavljević.

Dodaje da tako ostaje da su ovi telefoni kontaminirani.

13.50

Advokat Radosavljević je pitao vještaka da li starost baterije utiče na procenat. Vještak je kazao da utiče, ako je baterija starija onda prije dolazi do gubitka energije.

“Kada baterija pređe 300 ciklusa taj procenat se može povećati. Moć čuvanja i skladištenja energije drastično pada. Uvijek kada govorimo govorimo o normlanim uslovima ne ulazimo u ekstreme jer bi onda ušli u širu raspravu, šta bi bilo kad bi bilo”, pojašnjava vještak.

13.45

Dikić je pitao vještaka da objasni kako je dobio telefone i u kojoj formi je vratio iste. Dodaje da to pita jer je sud dobio danas otvorenu kovertu i iz nje izvadio telefone.

”Telefone sam dobio zapečaćene u koverti i tako sam ih vratio u tužilaštvo”, tvrdi vještak.

13.37

Okrivljeni Dikić je pitao vještaka da li je on prvi pretresao telefone.

“Bio sam prisutan kada su pretresani telefoni, vještak Boljević nije bio tada prisutan”, kazao je Dikić.

13.25

Advokat Petronijević predlaže da se aktiviraju svi telefoni Sinđelića i Dikića.

Vještak je istakao da nije siguran da li se može utvrditi kada je telefon bio uključen posljednji put, prije današnjeg paljenja jer, kako kaže, to zavisi od meta fajlova.

“Mjesec dana je potrebno da se eksperimentom utvrdi nivo gubitka baterije”, kazao je vještak.

Advokat Medojević je pitao vještaka da li je ranije vještačio baterije i da li ima licencu iz energetike i hemije.

”Nisam do sada imao prilike da vještači baterije telefona, ali u poslovima koje profesionalno obavlja itekako ima susreta sa baterijama i nadzire taj segment. Nije potrebno vještačenje baterija od strane hemičara ili energetičara”, pojašnjava vještak.

13.15

Advokat je pitao vještaka do koje mjere je napunio baterije prilikom vještačenja.

”To nije bio predmet mog vještačenja, niti sam na stepen napunjenosti baterije obraćao pažnju. Ja sam njima pristupio putem USB-a, nakon toga sam ih ugasio i nisam obraćao pažnju jer nije bio podatak relevantan za moje vještačenje”, kazao je vještak.

13.05

Vještak pojašnjava da se softverskom promjenom može produžiti trajanje baterije do fizičkog maksimuma.

“Prikazuje se 93 odsto, jer je baterija mogla biti punjena preko 100 odsto jer se radi o fabričkom prikazivanju procenta, što ne odražava stanje baterije”, tvrdi vještak.

13.00

Vještak je naglasio da ne tvrdi da su na telefon izvršene softverske izmjene, već to ostavlja kao mogućnost.

12.50

Advokat Radosavljević smatra da je iskaz vještaka kontradiktoran, jer je za sedam mjeseci po dva odsto baterije znači da nivo baterije treba da bude barem ispod 90 odsto.

“To bi značilo da je ovdje išla potrošnja manje od jedan odsto mjesečno, pa mi sad nije jasno šta je od toga tačno”, tvrdi Radosavljević.

Odbrana tvrdi da je sve što vještak govori nemoguće.

12.47

Advokat Petronijević tvrdi da je vještak iznio tvrdnju koja se mjeri sa činjenicom da na Marsu ima uslova za život.

“Nekompetentno lice neće pred crnogorskom javnosti ispitivati moju kompetenciju. Onaj ko je kompetentan dao mi je licencu i advokat može da se obrati ministarstvu pravde Crne Gore i da pred njima traži ispitivanje moje kompetencije”, rekao je Boljević.

12.40

Advokat Radosavljević smatra da vještak nije dao dobro objašnjenje.

“Imajući u vidu sve ono što je vještak naveo da je u aprilu mjesecu, kazavši to paušalno gledajući pud tužioca, vratio telefone i kada se ima u vidu matematika od aprila do januara na način kako je on to objasnio trebalo bi da je baterija slabila po jedan odsto”, ističe Radosavljević.

12.3o

Vještak tvrdi da je ovo bitno jer, kako kaže, takozvani pametni telefoni posjeduju softver za punjenje koji ne dozvoljava da se baterija napuni do njenog fizičkog maksimuma da bi se očekivani broj punjenja ostvario a to je 300 do 500 ciklusa.

“Taj softver prikazuje tih 100 procenata, očekivano punjenje za taj telefonski aparat koji će obezbijediti korišćenje prema specifikacijama proizvođača. Nakon promjene fabričkog softvera korisnik može da ukloni tu barijeru i da to punjenje pvoeća do onog kapaciteta baterija koja ona dozvoljava ukoliko mu broj ciklusa nije bitan, već ako mu je bitnije da vijek trajanja tog punjenja bude što duži. Da li je to ovdje urađeno ili nije ja ne znam”, tvrdi vještak.

12.27

Nastavak suđenja. Sud će saslušati vještaka elektrokomunikacije Predraga Boljevića, povodom telefona koji su oduzeti, čije baterije su pune.

”Prilikom rada sa ovim telefonima i izuzimanja podataka isti su bili preko USB porta priključeni na računaru. Ova činjenica kazuje da su oni prilikom rada sa njima istovremeno bili i punjeni. Naravno radi osam prvo jedan pa drugi telefon. Ovo kazujem zbog činjenice da je jedan više, a drugi manje punjen”, istakao je vještak.

Dodao je da kako stoji u njegovim nalazima, telefoni su softverski obrađivani, odnosno rutovani.

“To znači da je njihov operativni sistem mijenjan. Iako to nije bio predmet moje pažnje, postoji mogućnost da je prilikom promjene softvera došlo do promjene softvera koji kontroliše punjenje baterije u telfonskom aparatu”, kaže vještak.

11.20



Pauza 30 minuta.

11.12

Advokat Petrović se pridružuje zahtjevu kolega.

“Mi ovdje imamo konfuziju, po nalazu vještaka mi imamo neke telefone, imamo mjere iz Crne Gore i iz Srbije. Izjašnjenje tužioca gdje se kaže da je sve to na zakonit način pribavljeno je paušalno i neodređen”, kaže Petrović.

Naglašava da odbrana ne može da zna da li je manipulisano sa tim telefonima prije četiri mjeseca ili šest mjeseci.

“Ni tužilac nije negirao da je sa njima manipulisano, samo mi ne znamo kada”, smatra Petrović.

11.06

Okrivljeni Dikić je kazao da su nakon hapšenja, u prostorijama u policiji, njegovi telefoni bili priključeni na računare.

“Nakon toga tražena mi je šifra kako bi koristili telefone. Ja kako nemam šta da krijem ja sam dao šifru i oni su nešto radili na mojim telefonima. Nakon 17 dana baterije su bile pune i sudski vještak je rekao da se nešto radilo na telefonima. U njima su se našle fotografije i poruke koje su meni nejasne”, trvdi Dikić.

11.00

Glavni specijalni tužilac Katnić smatra da ove potencijalne manipulacije ne mogu uticati na sadržinu dokaza.

“Sasvim je moguće da je odbrana manipulisala ovim telefonima preko nekoga iz suda. To što su neki telefoni puni, ja vjerujem sa mojim skromnim znanjem da nije moglo od tad biti puno pa predlažem da se provjeri”, naglašava Katnić.

Tvrdi da ono što je sigurno je da dokazi koji su pribavljeni pod mjerama tajnog nadzora i aplikacija koja je postojala u Bugarskoj i Njemačkoj, što će se i kasnije vidjeti su potpuno legitimni.

“Predlažem da sud odbije ovaj predlog jer vjerujem da ta manipulacija nije mogla uticati na dokaze koji su pribavljeni u skladu sa ZKP-om i na ono što se u njima nalazi”, kazao je Katnić.

10.57

Advokat Goran Petronijević predlaže da se iz spisa predmeta izdvoje telefoni, jer tvrdi da je očigledno da su korišćeni zbog baterija koje nisu prazne.”

“Nadam se da nije tužilaštvo manipulisalo telefonima, predlažem krivičnu prijavu portiv NN lica koje je koristilo telefone”, naglašava Petronijević.

10.52

Svjedok saradnik kaže da je čovjeka sa slike, za kojeg kaže da je Ivan, vidio samo jednom. Advokati traže da se telefoni aktiviraju bez punjenja baterije, kako bi se uvjerili da je baterija prazna.

“Ako su baterije prazne, tek onda neka se pune”, traži odbrana.

Telefon je upaljen i ima 94 odsto baterije bez prethodnog punjenja. Uključen je i drugi telefon, on ima 76 odsto baterije.

“Ne može telefon da stoji zapečaćen godinu dana u depou, a da ima 94 odsto baterije. Takva tehnologija ne postoji”, istako je Petronijević.

10.46

Tužilac Čađenović je zatražio da pokaže fotografiju svjedoku saradniku i da se on izjasni da li poznaje tu osobu i ako je poznaje da li je razgovarao sa tom osobom, kada i gdje.

”Majke vam ga lopovske”, kazao je Sinđelić kada je vidio fotografiju.

Dodao je da je to Ivan.

“Ali je ovdje napisano drugo ime, ovdje piše da je neki Petar Maltituli. Ova slika govori o svemu, ovog čovjeka nije mogao niko drugi na damjesti do oni. Ja sam se sa ovim čovjekom sastao sam. Ja ga nisam pominjao niti ga ima igdje”, naglašava Sinđelić.

10.40

“Ta aplikacija je imala neku žutu liniju kao neko slovo Z ili kao munja tako je nekako izgledala, kada bih je vidio sjetio bih se sigurno”, objašnjava Sinđelić.

Čađenović je tražio da Sinđelić aktivira telefone kako bi objasnio njegovo funkcionisanje preko specijalne aplikacije.

“Neka pokaže ikonicu te aplikacije kada aktivira telefon”, dodao je Čađenović.

10.38

Sinđeliću je predočen telefon marke Lenovo. Kazao je da je to telefon koji je dao Paji da preda Dikiću. Takođe, on je potvrdio da je drugi telefon koji mu je pokazan njegov.

Čađenović je tražio da se Sinđeliću pokažu telefoni oduzeti od Dikića kao i telefon koji je on predao organima u Srbiji.

10.32

Svjedok saradnik kaže da je razgovor sa Pajom vodio preko specijalnog telefona, marke Lenovo.

“Trebalo bi da je sa specijalnih telefona obavljen razgovor jer sam mu rekao da me zove preko aplikacije, ali radi se o tome da je čovjek tvrdoglav i jako uporan zvao je na sve moje telefone koje sam imao”, pojašnjava Sinđelić.

10.30

Paja je tokom razgovora spomenuo rakiju, a ta riječ je bila šifra za oružje.

“Rakija je oružje, jer vjerovatno nije znao šta tačno da se radi sa tim oružjem pa je zato to govorio. Ja sam pokušvao da ga na sve načine kroz razgovor spriječim”, tvrdi Sinđelić.

Dodaje da ga je Paja više puta zvao da ga, kako kaže, sili.

“Onda sam ja rekao Dikiću kreni odmah. Ovo drugo oko upada u Skupštinu sam već objasnio i ranije da sam ironično pomenuo da sami uđu u Skupštinu kako bih mu dao do znanja da ne može Paja da radi šta hoće nego da sjede i da čekaju 16. veče”, objašnjava Sinđelić.

10.25

Nakon što je preslušan jedan od snimljenih razgovora, Sinđelić je kazao da je to razgovor između njega i Paje Velimirovića.

“Halo, slušaj me dobro i nemoj da prekidaš vezu. Imam problem sa ljudima ovdje. Unervozili su se da vidimo šta je i kako, čekam čovjeka cio dan, kaži mi o čemu se radi? Neka kaže gdje da se nađemo?”, govorio je Paja tokom razgovora.

Paja je tokom razgovora bio nervozan.

“Pominjao sam ovaj razgovor u izjavi. Pričao je više nego što je trebao. Insistirao je da se što prije sretne sa Dikićem”, pojašnjava svjedok saradnik.

10.17

Tužilac Čađenović je pitao Sinđelića da li je prije ovog postupka sreo njega ili glavnog specijalnog tužioca Katnića?

”Nikada do momenta koji sam objasnio nisam susreo niti znao tužioce Čađenovića i Katnića. Evo ja pozivam da se sve ispita ako se nađe jedan jedini razgovor ili poruka bacite me u pritvor”, tvrdi svjedok saradnik.

10.13

Sinđelić kaže da mu Edi Eduard Šišmakov nije spominjao imena pripadnika Demokratskog fronta, već da samo razgovara sa liderima te partije.

“Meni je Edi govorio da se radi o liderima Demokratskog fronta. Nudili su mi da razgovaram sa njima kao što sam i rekao zato što su oni kontrolisali ostalu opoziciju ali ja to nisam htio”, pojasnio je Sinđelić.

10.10

“Kada sam drugi put saslušavan, u avionu sam bio sa tužiocem Milivojem Katnićem. Do aviona sam išao uz pratnju policije”, pojašnjava Sinđelić.

Naglašava da nije imao prijetnju od strane državnih organa Crne Gore.

“Nije me niko prisiljavao da dođem”, ističe svjedok saradnik.

10.05

Specijalni tužilac Saša Čađenović pitao je svjedoka saradnika može li da pojasni kako je došao u Crnu Goru.

“Avionom sam došao. Rekao sam da hoću da svjedočim”, kazao je Sinđelić.

On dodaje da je tražio garanciju da niko neće da ga napada kada dođe.

10.00

Početak suđenja.

Prošlo ročište je odloženo, jer se nisu pojavili advokati Milan Petrović i Goran Petronijević. Zbog neopravdanog izostanka i odlaganja suđenja, sud ih je kaznio novčanom kaznom u iznosu od po hiljadu eura. Okrivljeni Dragan Maksić tokom prošlog ročišta kazao je da smatra da se suđenje odugovlači nedolaskom advokata.

“Neka uzmu kantu benzina i neka nas spale na trgu. Nema jednog advokata, sutra drugu, ovako može još godinama, mi smo u pritvoru već 15 mjeseci”, istakao je Maksić.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva obuhvaćeni su i dvojica ruskih državljana, Eduard Edi Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Nemanja Ristić, Predrag Bogićević i Dragan Maksić, ilideri DF Andrija Mandić i Milan Knežević, službeni vozač DF-a Mihailo Čađenović, a postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića vodi se posebno.

