Održan protestni skup zbog bezbjednosne situacije na Cetinju

Ovakvu brutalnost i nepočinstva kao što je to slučaj ovih dana, prema riječima odbornika Građanskog pokreta URA Slavka Jankovića, ovaj grad ne pamti, prenosi Cetinjski list.

<<<Napad na ljudski život nema opravdanje, počinioce privesti pravdi<<<

Nema porodice na Cetinju, kazao je Janković, koju sva stradanja na cetinjskim ulicama, nijesu pogodila.

On je istakao da nije zadovoljan kako je Uprava policije obavljala posao tokom proteklog perioda, ali ni činjenicom da je, kako je kazao, problem bezbjednosti, relativizovan prije pet mjeseci u lokalnom parlamentu.

Inicijativom se, podsjećamo, traži ostavka načelnika cetinjskog Odjeljenja bezbjednosti Igora Popovića, konkretnija podrška MUP-a i konstantan boravak interventne jedinice na Cetinju, pojačan nadzor policije na najosjetljivijim tačkama u gradu, hitna realizacija projekta pokrivenosti Prijestonice video nadzorom, profesionalizacija Odjeljenja bezbjednosti Cetinje na svim nivoima i formiranje Odbora za bezbjednost Prijestonice Cetinje u kojem bi se, pored predstavnika građana našli načelnik OB Cetinje, komandir Službe zaštite i spašavanja, načelnik Komunalne policije i gradonačelnik Prijestonice Cetinje.

Cetinje, prema riječima istoričara Petra Glendže, više nije grad u kome je odrastao i formirao sistem vrijednosti.

Profesor Petar Špadijer apelovao je na nadležne da se, kako je kazao, djeci na Cetinju obezbijede elementarna prava kao što su pravo na život i pravo na sigurnost.

“Nisu oni statistika, oni su djevojčice koje se voze na biciklu i za par sekundi izbjegavaju kišu metaka u tri sata popodne, oni su klinci koji igraju žmurke u ljetnjoj večeri, nedaleko od ulaza u kojem eksplodira bomba, to su sportske nade koje se vraćaju sa treninga, dok u istoj zgradi meci kose njihovog sugrađanina, to su srednjoškolci koji umorni poslije šestog časa idu kućama i bivaju zasuti krhotinama eksplozivne naprave i raznijetih kola, to su prve ljubavi koje se drže za ruke dok čekaju zeleno svijetlo na semaforu a dočekaju da kraj njih eksplodira vozilo i ostavi prikaz sugrađanina koji skoro do smrti krvari. Tako već nedopustivo dugo vremena izgleda život cetinjske djece”, zaključio je Špadijer.