Ostojić u pritvoru, advokat tvrdi da je djelovao u samoodbrani, Marković: Sreća je da sam ostao živ

Dimitriju Ostojiću, radniku MANS-a koji je uhapšen zbog napada na bračni par Markovć-Ćalović, određen je pritvor od 72 časa, potvrđeno je CdM-u iz policije. Ostojić se tereti za krivična djela nanošenje teških i lakih tjelesnih povreda.

“U pritvorskim prostorijama CBPG je do privoda sudiji za istragu”, kazao nam je izvor iz policije. Prema saznanjima CdM-a, Ostojić je negirao krivicu a ovim povodom oglasili su se Ostojićev advokat kao i zamjenik glavnog i odgovornog urednika “Dana” Nikola Marković.

Samoodbrana?

Advokat Dimitrija Ostojića, Sava Kostić kazao je za CdM da se njegov branjenik izjasnio da je u samoodbrani povrijedio Nikolu Markovića koji ga je, kako tvrdi, prvi napao uhvativši ga u grif. Kostić ističe da njegov branjenik nije povrijedio Vanju Ćalović i da tek treba da se utvrdi kako ja ona pokidala tetive ruke.

Incident se dogodio zbog spora oko plaćanja radova koje je Ostojić obavljao u stanu Markovića i Vanje Ćalović.

„Moj klijent Ostojić je u subotu došao u stan Markovića i Vajne Ćalović, i zamolio Vanju da mu plati račun od 435 eura za više poslova koje je obavljao po kući, na šta je ona rekla da se obrati Nikoli. Nakon što je Ostojić rekao Vanji da se sa njom dogovarao, Marković je poručio da ne može da zavodi red u njegovoj kući, nakon čega je došlo do žešćeg verbalnog sukoba“, kaže Kostić.

Kako je istakao Kostić, njegov klijent je u tom trenutku “udario čekićem o radni sto, sa namjerom da upozori, a ne da ugrozi bilo koga“.

„Nakon toga Vanja je počela da viče zašto si udario o sto, platićeš mi za ovo, dobićes otkaz. Nikola je zatim smirio Vanju i rekao da su otvorena vrata i prozori i da komšije mogu da čuju svađu. U jednom trenutku Marković se okrene put mog branjenika i kaže mu ti si naoružan i aludirajući na čekić. Ostojić daje Markoviću čekić, koji sjeda za fotelju a Ostojić na trosjed i počinju priču o visini duga. Marković ponovo počinje priču da je to previše, moj branjenik da je to realna cijena. Tada počinje verbalni sukob, nadmudrivanje i moj branjenik je ustao i rekao: “Đavo neka vas nosi, kako radili tako vam se vratilo”, nakon čega je Marković nasrnuo na Ostojića i uhvatio ga je rukom u grif“ ispričao je Kostić.

On je istakao da je u toj situaciji Ostojić u samoobrani dohvatio šolju od kafe koja je bila blizu klavira i njome udario Markovića, ali da ne zna odakle povreda ruke Vanji Ćalović.

„Marković nije pao u nesvjest od udarca koji je dobio od mog klijenta. Oni su nakon što su se izduvali sjeli i čekali da dođe policija“, rekao je Kostić.

Priznao da je koristio čekić

Povodom izjave advokata Kostića reagovao je i zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dana Nikola Marković. On je u izjavi dostavljenoj CdM-u kazao da je napadač priznao makar dio onoga što je uradio u njegovom porodičnom domu.

„Juče je sve negirao danas već priznaje da je koristio čekic kojim je zamahivao i udarao lomeći namještaj u cilju, kako kaže, upozorenja. Svakome je jasno da to nije nikakvo upozorenje već realizovana prijetnja čekicem kao opasnim oruđem koja samo pukom srećom nije završila mojim ubistvom. Stvari se polako odmotavaju a nadamo se da će sud utvrditi da li se radi o psihičkom poremećaju ili je u pitanju napad sa sasvim drugom pozadinom“, navodi Marković u reagovanju.

On poručuje da je to „ključno pitanje na koje kao oštećena porodica očekuju odgovor od nadležnih“.

Ćalović teže povrijeđena

Direktorica MANS-a Vanja Ćalović teže je povrijeđena, a njen suprug zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Nikola Marković lakše, u incidentu koji se juče dogodio u stanu u kojem žive.

Njih je napao Dimitrije Ostojić, kojeg su angažovali za sitne popravke u stanu.

“Do incidenta je došlo kada mi je Ostojić ispostavio račun za poravke koje je radio po stanu. Kad sam vidio račun rekao sam mu da je preveliki i da ne želim da platim toliku sumu, već da treba da se dogovorimo. Na to mi je Ostojić odgovorio da ću platiti koliko piše i krenuo da viče. Kada sam to odbio da uradim, krenuo je čekićem na mene ali sam se izmakao. Onda me je udario keramičkom činijom u glavu i ja sam pao u nesvjest. Nakon toga me udarao rukama, a mislim i čekićem”, kazao je juče Marković CdM-u.

Nakon što se onesvijestio, njegova supruga je pokušala da zaustavi Ostojića i prilikom kontakta sa njim zadobila je teške povrede ruke.

“Vanji je pokidao tetive na ruci i operisana je oko sat ipo. To je okarakterisano kao teška tjelesna povreda”, naveo je Marković u jučerašnjoj izjavi.

S.Đukanović/ B. Knežević