Ostojić u pritvoru zbog napada na bračni par Marković-Ćalović

Dimitriju Ostojiću, radniku MANS-a koji je uhapšen zbog napada na bračni par Markovć-Ćalović, određen je pritvor od 72 časa, potvrđeno je CdM-u iz policije.

On se tereti za krivična djela nanošenje teških i lakih tjelesnih povreda.

Direktorica MANS-a Vanja Ćalović teže je povrijeđena, a njen suprug zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Nikola Marković lakše, u incidentu koji se juče dogodio u stanu u kojem žive.

Njih je napao Dimitrije Ostojić, kojeg su angažovali za sitne popravke u stanu.

“Do incidenta je došlo kada mi je Ostojić ispostavio račun za poravke koje je radio po stanu. Kad sam vidio račun rekao sam mu da je preveliki i da ne želim da platim toliku sumu, već da treba da se dogovorimo. Na to mi je Ostojić odgovorio da ću platiti koliko piše i krenuo da viče. Kada sam to odbio da uradim, krenuo je čekićem na mene ali sam se izmakao. Onda me je udario keramičkom činijom u glavu i ja sam pao u nesvjest. Nakon toga me udarao rukama, a mislim i čekićem”, kazao je Marković CdM-u.

Nakon što se onesvijestio, njegova supruga je pokušala da zaustavi Ostojića i prilikom kontakta sa njim zadobila je teške povrede ruke.

“Vanji je pokidao tetive na ruci i operisana je oko sat ipo. To je okarakterisano kao teška tjelesna povreda”, rekao je Marković.