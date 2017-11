Policija demantovala da je u Baru aktivirana bomba pod automobil

Iz Uprave policije demantovali su informaciju koja je objavljena na društvenim mrežama da je u Baru bačena bomba pod automobil.

To je ranije CdM provjerio i dobio informaciju da ne postoje saznanja da je u pitanju bomba.

“Oko 12,00 časova u ulici Jovana Stojanovića u Baru, došlo je najvjerovatnije do samozapaljivanja putničkog motornog vozila marke „Polo“ barske registracije, vlasništvo S.P. iz Bara, gdje je nakon startovanja vozila od strane S.P. došlo do požara u djelu motora i akumulatora”, saopštili su iz UP.

U trenutku izbijanja požara u navedenom vozilu nalazio se vlasnik koji nije zadobio povrede, dok je požar djelimično zahvatio susjedno vozilo marke „Pasat“ barskih registarskih oznaka ,vlasništvo M.K. iz Bara.

Pomenuta informacija objavljena je na facebook stranici Podgorički vremeplov, u sklopu koje je objavljen i video.

Ža. B.