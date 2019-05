Preblage kazne za nasilje: Za prebijanje žene 150, pisanje grafita ili preprodaju ulaznica 400 eura

Prošle godine svaka peta žena u Crnoj Gori je trpjela neki vid nasilja, fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog. To je činjenica koja zabrinjava, kazale su za CdM koordinatorke Ženske političke mreže Nataša Vuković i Ivana Raščanin. Ističu da su kazne za nasilje nad ženama i u porodici blage i neadekvatne, a Crna Gora je, dodaju, jedina država u regionu gdje se prebijanje žena sankcioniše sa 150 eura, a izostanak rodno senzitivnog govora sa 500 eura, dok se pisanje grafita ili preprodaja ulaznica za bioskope ili sportske manifestacije kažnjava sa 400 eura.

Centrima za socijalni rad prošle godine prijavljeno je 1.466 slučajeva nasilja od kojih je u 804 slučaja žrtva bila žena. Ivana Raščanin za CdM kaže da ove brojke nijesu objektivna slika stanja iz razloga što ne postoji jedinstven registar ili baza podataka prijavljenih slučajeva.

“I pored toga što su i ove brojke opominjuće, s obzirom na to da smo mi mala država, ni ovo nije zanemarljiv broj, a još je strašnija činjenica da ovo nije ni približna slika pravog stanja. Svi mi koji se profesionalno srećemo sa žrtvama nasilja znamo da je taj broj znatno veći i da veliki broj slučajeva nasilja i dalje ostaje neprijavljen”, kazala je Raščanin.

Razlozi za to su mnogobrojni, od ukorijenjenih stavova i svijesti društva i pojedinaca, preko neadekvatnih zakonskih rješenja, neefikasnosti institucija, slabe edukovanosti i nedostatka kadra u njima …

“To što je Crna Gora, po mnogo čemu, pa i po odnosu i načinu borbe protiv nasilja nad ženama slična zemljama regiona ne može i ne smije da nam bude izgovor”, upozorava Raščanin.

Ona, ipak, ističe da se ne može reći da Crna Gora nije postigla napredak u izgradnji zakonodavnog, političkog i institucionalnog okvira za sprječavanje i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

“Nekoliko zakonskih akata, akcionih planova i strategija sada se bavi nekim oblicima nasilja nad ženama i porodičnim nasiljem”, ističe Raščanin.

Međutim, uozorava, daleko smo od toga da možemo biti zadovoljni.

“Svaka druga žena je u svom životu bila žrtva nasilja, a u prošloj godini svaka peta žena je trpjela neki vid nasilja, fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog. To je činjenica koja zabrinjava. To nisu “neke tamo žene”, to su žene oko nas, to su naše majke, sestre, prijateljice, koleginice, to su ljudska bića koja neko maltretira samo zato što su žene, što ih neko doživljava kao slabije, manje sposobne i manje vrijedne”, ukazala je Raščanin.

To znači, napominje ona, da država nije našla adekvatan odgovor na nasilje.

“Očigledno da mnogo toga ne funkcioniše. Još uvijek se nasilje posmatra u sferi privatnog, a ne društvenog problema. Žrtve nasilja nailaze na niz prepreka, počev od prijavljivanja nasilja, a onda i tokom cijelog procesa, zaposleni u institucijama su često needukovani i nesenzitivni za rad sa žrtvama, institucije ne sarađuju među sobom na pravi način, nedovoljno je servisa za podršku žrtvama nasilja, sankcije za učinioce nasilja su preblage. Sve ovo dovodi do toga da žrtve nemaju povjerenja u institucije, da su, nerijetko, prepuštene same sebi. Zato država mora raditi više i bolje ne samo kad do nasilja dođe, već i preventivno”, ocijenila je Raščanin.

Za izostanak rodno senzitivnog govora kazna 500 eura, a za prebijanje žene 150

Njena koleginica Nataša Vuković ukazuje da je Crna Gora jedina država u regionu gdje se prebijanje žena sankcioniše sa 150 eura, a izostanak rodno senzitivnog govora sa 500 eura.

“Ovo je samo jedan, ali ne i jedini primjer kojim smo htjele da skrenemo pažnju i pokažemo koliko su kazne za nasilje nad ženama zaista blage i neadekvatne. Na primjer, za pisanje grafita ili preprodaju ulaznica za bioskope ili sportske manifestacije kazna je 400 eura. Takvih primjera ima mnogo”, navodi Vuković.

Na pitanje CdM-a da li su kazne za nasilje dovoljno oštre, Vuković ističe da su kazne blage i neadekvatne.

“Bez imalo dileme – kazne za nasilje nad ženama i nasilje u porodici su blage i neadekvatne. Moraju se pooštriti sankcije i zagovarati “nulta tolerancija” na nasilje. Kazne moraju biti srazmjerne težini djela. Crnogorski zakonski okvir koji se bavi nasiljem nad ženama mora jasno da razgraniči koji slučajevi potpadaju pod prekršajnu, a koji pod krivičnu odgovornost”, ističe Vuković.

Kako je naglasila, novčano kažnjavanje učinilaca nasilja ne smije postati dominantan oblik kažnjavanja.

“Jer, pored toga što pogađa cijelu porodicu i dodatno ugrožava žene i djecu koji se nalaze u ekonomsko zavisnom položaju od nasilnika, omogućava onom ko ima novca da čini nasilje bez ozbiljne osude. Ovakva praksa (novčano kažnjavanje) dovodi do još većeg odustajanja žena od prijavljivanja nasilja, iako smo svjesni da se i ovako žene teško usuđuju da se obrate nekoj od institucija za pomoć”, navela je Vuković.

Mnogo je razloga zašto žrtve ne prijavljuju nasilje.

“Žrtve ne prijavljuju nasilje zbog toga što se plaše nasilnika, nemaju povjerenje u institucije koje treba da ih zaštite i pruže pomoć, ali se i stide, strah ih je od osude okoline. Mi smo, nažalost, još uvijek društvo koje nalazi opravdanje za nasilnika i traži “grešku” i krivicu u žrtvi. Još uvijek nije sazrela svijest ni nas kao pojedinca, a ni društva u cjelini da nasilje nad ženama nije problem samo te porodice i te žene, već je to veliki društveni, ekonomski i politički problem”, ističe Vuković.

Poručuje da se žrtve moraju ohrabriti da prijave nasilje, a takođe i svi pojedinci, kao građani, da to, takođe, učine.

“Zaposlene u institucijama postojeći zakoni obavezuju, ali se mora izvršiti “pritisak” da to zaista i čine”, navodi Vuković.

Prema njenim riječima, žrtve rodno zasnovanog nasilja prođu put transformacije ličnosti, jer nasilnici imaju stalno, kontinuirano, manipulativno djelovanje i tendenciju upravljanja ponašanjem svojih partnerki.

“Tako, recimo, u komunikaciji nasilnik prekida žrtvu kad govori, omalovažava, sprovodi stalnu kontolu kretanja, emotivno zlostavlja, izoluje od prijatelja i društvenog i porodičnog života žrtve. Sve ovo, vremenom, utiče da žrtve izgube saopouzdanje, neodlučne su, prolaze depresivna i aksiozna stanja, pa nisu rijetke i suicidalne misli ili pokušaj suicida”, upozorava Vuković.

Ujedno, dodaje ona, život u crnogorskom društvu predstavlja novi izazov za svaku žrtvu.

“Jer još uvijek njegujemo naglašenu partijarhalnu kulturu i odnose, te žrtve i zato duže ostaju u nasilnim vezama, brakovima. Postiđene, uplašene i zbunjene žrtve nasilja i nakon odluke da prijave nasilje i potraže stručnu pomoć moraju da prođu dug put. U zavisnosti od toga koliko stručni radnici, radnici u institucijama, daju žrtvi razumijevanje i pokazuju poštovanje prema njenim odlukama, slobodu, utoliko se sama žrtva može ohrabriti i osnažiti. Izostanak punog razumijevanja za nasilje, pritisak na žrtvu, donošenje odluka u njeno ime, nažalost, budu česti dio svakodnevice čak i od strane stručih radnika i ovo su sve nedopustive okolnosti od kojih zavisi povjerenje žrtve i njen brži oporavak”, kazala je Vuković.

Da bi se pojedinci ohrabrili da prijave nasilje Raščanin za CdM kaže da moraju prvo imati jasnu sliku i predstavu o tome da je nasilje bilo kog oblika neprihvatljivo, da nema opravdanja, da je kažnjivo i da je svako prikrivanje ili zataškavanje nasilja u krajnjem slučaju – nemoralno.

“To zahtijeva promjenu svijesti što je dugotrajan proces koji se mora sistemski i sistematski sprovoditi, a paralelno sa njim mora se raditi na stvaranju jakog i jasnog zakonskog okvira, na jačanju institucija, NVO sektora, uključivanju eksperata iz različitih oblasti i političarki/a, u konačnom svaki pojedinac mora imati i nositi dio lične odgovornosti”, ocijenila je ona.

Posebno naglašava, zbog ogromnog uticaja koji ima, ulogu medija, s obzirom na mogućnost da utiču na kreiranju svijesti i klime u jednom društvu.

“Pozivamo sve medije da pažljivo izvještavaju o nasilju. Neophodni su nam medijski izvještaji u kojima se odgovorno, bez senzacionalizma govori o ovom problemu, na pravi način skreće pažnja javnosti, podstiče opšta društvena osuda nasilja”, poručila Raščanin.

Ženska politička mreža je udruženo djelovanje političarki iz 16 različitih političkih partija, vlasti i opozicije, koje su u svoj politički rad uvrstile i temu nasilja nad ženama i pokrenule inicijativu za izmjenu konkretnih zakonskih tekstova u cilju obezbjeđenja bolje pravne i insinstitucionalne zaštite žena od svih oblika nasilja.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da žrtve imaju povjerenje u ženske NVO i da su one najčešće prva adresa kojoj se žrtve jave.

“To govori da ženske nevladine organizacije predstavljaju važnu kariku u sistemu zastite od nasilja u porodici, te da ih treba jačati, pružiti stalnu državnu podršku, ali i na drugoj strain, da institucije ne rade dobro svoj posao”, kazala je Raščanin.

Ženska politička mreža je, u razgovorima i inicijativama prema Vladi Crne Gore, posebno insistirala na pooštravanju kazni za nasilje.

“Predložili smo da se rade izmjene niza zakona i to: Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Krivičnog zakona, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakon o sudovima, s tim što su najprioritetnije izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku”, kazala je za CdM Vuković.

Slađana Đukanović